ОФИЦИАЛЬНО. Соперник сборной Украины продолжит карьеру в составе Ювентуса
Защитник Эмиль Хольм официально присоединился к туринскому клубу на правах аренды
Защитник сборной Швеции Эмиль Хольм официально присоединился к туринскому «Ювентусу», перейдя в клуб на правах аренды из «Болоньи» до 30 июня 2026 года.
25-летний защитник родился в Гётеборге и начинал свою карьеру в молодежных командах «IFK Gothenburg». В начале сезона 2019 года он был переведен в основную команду и дебютировал в Аллсвенскан – высшей футбольной лиге Швеции – в возрасте 19 лет, проведя в общей сложности 42 матча за свой родной клуб.
После перехода в датский клуб «Сёндерйюске» в январе 2021 года, Холм летом 2022-го прибыл в Италию, чтобы подписать контракт со «Специей», где провел первый сезон в Серии А.
Затем перешел в «Аталанту», сыграв 32 матча за «нерадзурри» – защитник помог команде выиграть Лигу Европы. В нынешнем сезоне Хольм провел 19 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.
Эмиль является одним из важнейших игроков сборной Швеции и станет соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Emil Holm signs for Juventus! 🇸🇪— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 2, 2026
Welcome, Emil! 🙌
🔗 https://t.co/nR0ZlCyZXV@Jeep pic.twitter.com/cGjbB7m8PL
🗣️ Emil’s first words as a ⚪️⚫️! pic.twitter.com/RvDtcXWOU6— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 2, 2026
Looking good, Emil! 👕 pic.twitter.com/R1Q5z8jSz7— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой пройдет в апреле
Поединок состоится 2 февраля в 21:45 по Киеву