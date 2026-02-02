Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Соперник сборной Украины продолжит карьеру в составе Ювентуса
Италия
02 февраля 2026, 20:22
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник сборной Украины продолжит карьеру в составе Ювентуса

Защитник Эмиль Хольм официально присоединился к туринскому клубу на правах аренды

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Хольм

Защитник сборной Швеции Эмиль Хольм официально присоединился к туринскому «Ювентусу», перейдя в клуб на правах аренды из «Болоньи» до 30 июня 2026 года.

25-летний защитник родился в Гётеборге и начинал свою карьеру в молодежных командах «IFK Gothenburg». В начале сезона 2019 года он был переведен в основную команду и дебютировал в Аллсвенскан – высшей футбольной лиге Швеции – в возрасте 19 лет, проведя в общей сложности 42 матча за свой родной клуб.

После перехода в датский клуб «Сёндерйюске» в январе 2021 года, Холм летом 2022-го прибыл в Италию, чтобы подписать контракт со «Специей», где провел первый сезон в Серии А.

Затем перешел в «Аталанту», сыграв 32 матча за «нерадзурри» – защитник помог команде выиграть Лигу Европы. В нынешнем сезоне Хольм провел 19 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Эмиль является одним из важнейших игроков сборной Швеции и станет соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

