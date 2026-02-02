Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 февраля 2026, 21:51
Роналду ведет переговоры с грандом АПЛ. Трансфер близок

Португальский бомбардир может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Роналду ведет переговоры с грандом АПЛ. Трансфер близок
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, 40-летний футболист ведет переговоры с английским грандом. Его уход из клуба связывают с Эриком тен Хагом, а самого Роналду проблемой не считают. Если переговоры продолжатся в таком же ключе, то он присоединится к команде этой зимой.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Роналду может сенсационно вернуться в Европу.

Даниил Кирияка
