Роналду ведет переговоры с грандом АПЛ. Трансфер близок

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, 40-летний футболист ведет переговоры с английским грандом. Его уход из клуба связывают с Эриком тен Хагом, а самого Роналду проблемой не считают. Если переговоры продолжатся в таком же ключе, то он присоединится к команде этой зимой.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Роналду может сенсационно вернуться в Европу.