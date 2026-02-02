Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отозвал из аренды полузащитника
Англия
02 февраля 2026, 22:43 | Обновлено 02 февраля 2026, 22:51
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отозвал из аренды полузащитника

Свере Нюпан возвращается в Манчестер

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отозвал из аренды полузащитника
ФК Манчестер Сити. Свере Нюпан

«Манчестер Сити» отозвал норвежского полузащитника Свере Нюпана из аренды в «Мидлсбро». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

В составе команды из Чемпионшипа норвежец провел всего половину сезона. Теперь он вернется в Манчестер, где его перспективы оценит главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

В текущем сезоне Свере Нюпан провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» попрощался с полузащитником.

Свере Нюпан трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити Чемпионшип Мидлсбро
Даниил Кирияка Источник: ФК Манчестер Сити
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
