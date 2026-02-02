ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отозвал из аренды полузащитника

«Манчестер Сити» отозвал норвежского полузащитника Свере Нюпана из аренды в «Мидлсбро». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

В составе команды из Чемпионшипа норвежец провел всего половину сезона. Теперь он вернется в Манчестер, где его перспективы оценит главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

В текущем сезоне Свере Нюпан провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» попрощался с полузащитником.