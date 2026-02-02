ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отозвал из аренды полузащитника
Свере Нюпан возвращается в Манчестер
«Манчестер Сити» отозвал норвежского полузащитника Свере Нюпана из аренды в «Мидлсбро». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.
В составе команды из Чемпионшипа норвежец провел всего половину сезона. Теперь он вернется в Манчестер, где его перспективы оценит главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
В текущем сезоне Свере Нюпан провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» попрощался с полузащитником.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер – о Сауле Альваресе
Форвард греческого «Олимпиакоса» продолжит карьеру в чемпионате Франции на правах аренды