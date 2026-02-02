ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Яремчуком. Лион подписал игрока ПСЖ
К команде присоединился Ноам Камара
Французский защитник Ноам Камара перебрался из «ПСЖ» в «Лион». Об этом сообщает пресс-служба «ткачей».
18-летний футболист сменил клуб на правах аренды сроком на полгода. Сумма сделки составляет 4 миллиона евро + 2 миллиона в качестве бонусов. Также парижский гранд получит 20 процентов от перепродажи француза.
В текущем сезоне Ноам Камара защищал цвета и молодежной, и основной команды «ПСЖ»: суммарно провел 12 матчей во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.
Ранее сообщалось о том, что роман Яремчук перебрался в «Лион».
Noham Kamara rejoint l’OL en prêt avec option d’achat !— Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2026
Bienvenue Noham ❤️💙
Toutes les infos 👉 https://t.co/Ve9g8WYAma pic.twitter.com/Qhuk85Jwoq
