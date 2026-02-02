Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 февраля 2026, 23:09 | Обновлено 02 февраля 2026, 23:10
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Яремчуком. Лион подписал игрока ПСЖ

К команде присоединился Ноам Камара

Getty Images/Global Images Ukraine. Ноам Камара

Французский защитник Ноам Камара перебрался из «ПСЖ» в «Лион». Об этом сообщает пресс-служба «ткачей».

18-летний футболист сменил клуб на правах аренды сроком на полгода. Сумма сделки составляет 4 миллиона евро + 2 миллиона в качестве бонусов. Также парижский гранд получит 20 процентов от перепродажи француза.

В текущем сезоне Ноам Камара защищал цвета и молодежной, и основной команды «ПСЖ»: суммарно провел 12 матчей во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что роман Яремчук перебрался в «Лион».

