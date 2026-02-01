Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2026!

В финале Australian Open испанец в четырех сетах переиграл легендарного серба Новака Джоковича (АТР 4) за 3 часа и 2 минуты.

Australian Open 2026. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Алькарас впервые завоевал трофей мейджора в Мельбурне. Теперь у Карлоса есть все титулы турниров Grand Slam (Ролан Гаррос 2024, 2025; Уимблдон 2023, 2024; US Open 2022, 2025). У испанца семь трофеев GS.

Карлос и Новак провели 10-е очное противостояние. Алькарас выиграл пятый матч у Новака.

Видеообзор матча