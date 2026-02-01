Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Australian Open
01 февраля 2026, 13:50 | Обновлено 01 февраля 2026, 14:24
Карлос в четырех сетах переиграл Новака и впервые взял трофей в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2026!

В финале Australian Open испанец в четырех сетах переиграл легендарного серба Новака Джоковича (АТР 4) за 3 часа и 2 минуты.

Australian Open 2026. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Алькарас впервые завоевал трофей мейджора в Мельбурне. Теперь у Карлоса есть все титулы турниров Grand Slam (Ролан Гаррос 2024, 2025; Уимблдон 2023, 2024; US Open 2022, 2025). У испанца семь трофеев GS.

Карлос и Новак провели 10-е очное противостояние. Алькарас выиграл пятый матч у Новака.

Видеообзор матча

По теме:
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Финал Australian Open 2026. Видеообзор
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Карлітос подарував заслуженому сет (мабуть в підтрибунці попросили), а далі заграв трохи серйозніше, і все встало на свої місця. Виграв би і у теперішнього Сіннера, але принаймні боротьба була б цікавішою.
В півфіналах було значно більше інтриги.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
ptolemeus
Є на світі бог. Якби халявщик взяв титул це було б занадто.
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Stas Pustovar
Дуже добре,  що Карлос переміг сербського халявщика, може останній як тенісист і зірка, але як людина - лайно.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
antt
Не тяне уже фінал Джокович. Під час завершення четвертого сету це було особливо помітно. Тому так швидко і передбачуваного. Хоча в першому сеті на це не виглядало. 
Ответить
+1
maxfold
укрспорт змушує дивитися трансляцію у русні
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Я ж казав, що Карліто виграє АО 2026, сосямба для серба!!!
Ответить
0
andr62
Ай,карась хорош!
Ответить
0
vvm2068
Повилазили неадеквати. Я особисто нічого не маю проти Алькараса. Здобув перемогу і кар'єрний шлем, браво! Цілком реально, здобуде і календарний. Достойних суперників наразі дуже обмаль. Але що ж ви, с...і домахалися до Джоклвича та обзиваєте його? Хто вам давав таке право? Адмін, який не дивиться за тим, щоб діалог був адекватним? То нехай виконує свою роботу
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
