Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Испания
01 февраля 2026, 12:47 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:49
93
0

Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 февраля в 17:15 по Киеву

01 февраля 2026, 12:47 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:49
93
0
Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

1 февраля на Картуха пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда стала за последние годы типично тренерской. Ею давно уже бессменно управляет один и тот же наставник, Мануэль Пеллегрини. И постоянно обеспечивает достойные, стабильные результаты. Такой была и прошлая темпорада, с итоговым шестым местом. Были надежды на то, что к этому прибавится и титул, причем международный. Но, дойдя до финала Лиги конференций, там уступили Челси, причем с крупным, болезненным счетом.

В новом сезоне клуб из Севильи играет уже в более статусной Лиге Европы. Там он хорош, и, пусть и не без осечек, но спокойно прошел в плей-офф. Неплохо получалось и на внутренней арене. В кубке предстоит играть вскоре четвертьфинал с Атлетико, в Примере удается удерживать все то же шестое место. Правда, после победы над Вильярреалом там ухитрились уступить в крайнем туре куда более скромному Алавесу.

Валенсия

Клуб при своей славной истории и привычных амбициях, во времена нынешнего владельца, стал постоянно трепать нервы своим болельщикам, слишком уж часто оказываясь на грани вылета. В прошлом сезоне спасло то, что во время зимней паузы пришел очередной уже наставник, Корберан, и с ним выдали убедительный второй круг, не просто выбравшись из зоны вылета, но и оторвавшись от нее на комфортную дистанцию.

Сейчас Карлос все еще на своей должности. Да, не все получалось, доходило до общения с фанатами после 1:4 от Сельты. Но в последних турах вышло заметно прибавить. И Хетафе дома, и Эспаньол на выезде получилось обыграть. Ну, а перед этим со счетом 2:0 в гостях победили Бургос в кубке.

Статистика личных встреч

Оба поединка 2025-го года между командами приносили ничьи, причем с идентичным счетом, по 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут явным фаворитом будут хозяева. Согласимся, все аргументы в пользу нового успеха подопечных Пеллегрини, и они выиграют (коэффициент - 1,84 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Бетис
1 февраля 2026 -
17:15
Валенсия
Победа Бетиса 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Комо – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Испания – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
Португалия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
Бетис Валенсия Ла Лига - betking Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01 февраля 2026, 08:27 16
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение

Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко

Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31 января 2026, 15:19 0
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!

Матчи пройдут с 31 января по 2 февраля

Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 01.02.2026, 10:06
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Футбол | 01.02.2026, 11:16
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01.02.2026, 08:58
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 35
Теннис
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 6
Футбол
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем