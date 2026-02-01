1 февраля на Картуха пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда стала за последние годы типично тренерской. Ею давно уже бессменно управляет один и тот же наставник, Мануэль Пеллегрини. И постоянно обеспечивает достойные, стабильные результаты. Такой была и прошлая темпорада, с итоговым шестым местом. Были надежды на то, что к этому прибавится и титул, причем международный. Но, дойдя до финала Лиги конференций, там уступили Челси, причем с крупным, болезненным счетом.

В новом сезоне клуб из Севильи играет уже в более статусной Лиге Европы. Там он хорош, и, пусть и не без осечек, но спокойно прошел в плей-офф. Неплохо получалось и на внутренней арене. В кубке предстоит играть вскоре четвертьфинал с Атлетико, в Примере удается удерживать все то же шестое место. Правда, после победы над Вильярреалом там ухитрились уступить в крайнем туре куда более скромному Алавесу.

Валенсия

Клуб при своей славной истории и привычных амбициях, во времена нынешнего владельца, стал постоянно трепать нервы своим болельщикам, слишком уж часто оказываясь на грани вылета. В прошлом сезоне спасло то, что во время зимней паузы пришел очередной уже наставник, Корберан, и с ним выдали убедительный второй круг, не просто выбравшись из зоны вылета, но и оторвавшись от нее на комфортную дистанцию.

Сейчас Карлос все еще на своей должности. Да, не все получалось, доходило до общения с фанатами после 1:4 от Сельты. Но в последних турах вышло заметно прибавить. И Хетафе дома, и Эспаньол на выезде получилось обыграть. Ну, а перед этим со счетом 2:0 в гостях победили Бургос в кубке.

Статистика личных встреч

Оба поединка 2025-го года между командами приносили ничьи, причем с идентичным счетом, по 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут явным фаворитом будут хозяева. Согласимся, все аргументы в пользу нового успеха подопечных Пеллегрини, и они выиграют (коэффициент - 1,84 по линии БК betking).