Украина. Премьер лига01 февраля 2026, 14:00
87
0
Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
1 февраля в 14:00 встречаются Оболонь Киев и австрийская команда Лиферинг из Зальцбурга.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
