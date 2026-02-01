Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Оболонь
01.02.2026 14:00 - : -
Лиферинг
Украина. Премьер лига
Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

1 февраля в 14:00 встречаются Оболонь Киев и австрийская команда Лиферинг из Зальцбурга.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

