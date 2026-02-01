Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 февраля 2026, 14:00 | Обновлено 01 февраля 2026, 14:01
Дарья Снигур – Алена Большова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

1 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжает выступления в квалификации турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В решающем раунде отбора украинка играет против представительницы Испании Алены Большовой (WTA 234). Старт игры – 13:40 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выйдет в основную сетку.

Дарья Снигур Алена Большова смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
