Дарья Снигур – Алена Большова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
1 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) продолжает выступления в квалификации турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В решающем раунде отбора украинка играет против представительницы Испании Алены Большовой (WTA 234). Старт игры – 13:40 по Киеву.
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка выйдет в основную сетку.
Є 1 сет!
