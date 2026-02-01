Лунин сыграет? Известные составы на матч Реал – Райо Вальекано в Ла Лиге

В воскресенье, 1 февраля, мадридский Реал сыграет матч 22 тура испанской Ла Лиги, где подопечные Альваро Абелоа сыграют против Райо Вальекано.

Альваро Арбелоа и Иньиго Перес определились со стартовыми составами своих команд. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных.

Матч Реал – Райо Вальекано запланирован на сегодня, 1 февраля. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Реал занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча. Райо Вальекано находится на 16 строчке турнирной таблицы с 22 баллами.