Лунин сыграет? Известные составы на матч Реал – Райо Вальекано в Ла Лиге
Команды сыграют матч 22 тура Ла Лиги
В воскресенье, 1 февраля, мадридский Реал сыграет матч 22 тура испанской Ла Лиги, где подопечные Альваро Абелоа сыграют против Райо Вальекано.
Альваро Арбелоа и Иньиго Перес определились со стартовыми составами своих команд. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных.
Матч Реал – Райо Вальекано запланирован на сегодня, 1 февраля. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Реал занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча. Райо Вальекано находится на 16 строчке турнирной таблицы с 22 баллами.
