Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин сыграет? Известные составы на матч Реал – Райо Вальекано в Ла Лиге
Испания
01 февраля 2026, 14:39 |
753
2

Лунин сыграет? Известные составы на матч Реал – Райо Вальекано в Ла Лиге

Команды сыграют матч 22 тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 1 февраля, мадридский Реал сыграет матч 22 тура испанской Ла Лиги, где подопечные Альваро Абелоа сыграют против Райо Вальекано.

Альваро Арбелоа и Иньиго Перес определились со стартовыми составами своих команд. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных.

Матч Реал – Райо Вальекано запланирован на сегодня, 1 февраля. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Реал занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча. Райо Вальекано находится на 16 строчке турнирной таблицы с 22 баллами.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Злосний поліровщик лавки.
Ответить
0
Saar
А Лунін вдома!?
Зіграє в основі запасу
Ответить
0
