Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Хетафе
01.02.2026 19:30 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 февраля 2026, 12:55 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:56
41
0

Хетафе – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 февраля и начнется в 19:30 по Киеву

01 февраля 2026, 12:55 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:56
41
0
Хетафе – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда при нынешнем наставнике, Бордаласе, не так давно делала рывок из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Потом, после недолгого расставания, повторить подобное, и тем более превзойти, не получается - просто уже несколько раз набирали достаточно очков, чтобы относительно комфортно уберегаться от вылета из Примеры. Так было и весной, когда с 42 очками финишировали на тринадцатой позиции.

Сейчас, казалось бы, у клуба были шансы побороться за еврокубки - он смотрелся очень оптимистично на старте. Но сейчас, наоборот, явно затянулась неудачная серия. В Примере побед не было с начала декабря, более того, 1:1 с Жироной (упустили победу, пропустив ответный гол на 90+4 минуте) стали только второй ничьей при пяти поражениях. Параллельно еще и скромному Бургосу в кубке уступили.

Сельта

Клуб тоже прибавил при том тренере, что работает сейчас - Хиральдесе. Он принимал футболистов в кризисе, в который завел Бенитес, и, для начала не дав вылететь в Сегунду, уже в первый свой полноценный сезон поднял их на седьмое место. И, значит, вернул испанцев в Лигу Европы, где они смотрятся вполне боеспособно и уже постепенно готовятся продолжать борьбу в плей-офф.

Прошлый такой еврокубковый опыт аукнулся серьезным спадом в Примере. Но на этот раз получилось, преодолев пробуксовку на старте, занять уже фактически привычное место. Да, после трех побед уступили Реал Сосьедад, но все равно удается идти на шестой позиции, причем имея те же 32 очка, что и более опытный Бетис.

Статистика личных встреч

В 2024-м стороны обменялись домашними победами, в прошлом году уже побеждали друг друга на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считает, что это будет поединок на три исхода. Но все-таки Сельта проводит сезон куда более стабильно и убедительно - ставим на то, что он сможет выиграть при нулевой форе (коэффициент - 1,90 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
1 февраля 2026 -
19:30
Сельта
Фора Сельты (0) 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Комо – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Испания – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
Португалия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
Хетафе Сельта Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Футбол | 31 января 2026, 17:10 6
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы

Испанский клуб ожидают серьезные изменения

Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01 февраля 2026, 07:47 12
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда

Пулулу все-таки может оказаться в Киеве

Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01.02.2026, 08:58
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 14:20
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Футбол | 01.02.2026, 11:58
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 4
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем