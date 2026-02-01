1 февраля на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Хетафе

Команда при нынешнем наставнике, Бордаласе, не так давно делала рывок из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Потом, после недолгого расставания, повторить подобное, и тем более превзойти, не получается - просто уже несколько раз набирали достаточно очков, чтобы относительно комфортно уберегаться от вылета из Примеры. Так было и весной, когда с 42 очками финишировали на тринадцатой позиции.

Сейчас, казалось бы, у клуба были шансы побороться за еврокубки - он смотрелся очень оптимистично на старте. Но сейчас, наоборот, явно затянулась неудачная серия. В Примере побед не было с начала декабря, более того, 1:1 с Жироной (упустили победу, пропустив ответный гол на 90+4 минуте) стали только второй ничьей при пяти поражениях. Параллельно еще и скромному Бургосу в кубке уступили.

Сельта

Клуб тоже прибавил при том тренере, что работает сейчас - Хиральдесе. Он принимал футболистов в кризисе, в который завел Бенитес, и, для начала не дав вылететь в Сегунду, уже в первый свой полноценный сезон поднял их на седьмое место. И, значит, вернул испанцев в Лигу Европы, где они смотрятся вполне боеспособно и уже постепенно готовятся продолжать борьбу в плей-офф.

Прошлый такой еврокубковый опыт аукнулся серьезным спадом в Примере. Но на этот раз получилось, преодолев пробуксовку на старте, занять уже фактически привычное место. Да, после трех побед уступили Реал Сосьедад, но все равно удается идти на шестой позиции, причем имея те же 32 очка, что и более опытный Бетис.

Статистика личных встреч

В 2024-м стороны обменялись домашними победами, в прошлом году уже побеждали друг друга на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считает, что это будет поединок на три исхода. Но все-таки Сельта проводит сезон куда более стабильно и убедительно - ставим на то, что он сможет выиграть при нулевой форе (коэффициент - 1,90 по линии БК betking).