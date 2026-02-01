Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 1 февраля в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля, в рамках 23 тура французской Лиги 1, между собой сыграют Страсбур – ПСЖ. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Страсбур

В этом сезоне Страсбур выглядит солидно, неплохо преуспевая в трех турнирах. Клуб стал первым в основном раунде Лиги конференций, поэтому будет ждать соперника в 1/8 финала. В Кубке Франции тоже дошли до 1/8 финала, где сыграют против сильного Монако.

Страсбур идет седьмым во французской Лиге 1, отставание от топ-6 составляет всего один балл. В последнем туре команде удалось обыграть на выезде сильный Лилль – 4:1, это позволило довести серию без поражений до четырех матчей, за этот период удалось набрать 8 очков. Недавно клуб покинул главный тренер Лиам Росеньор, он теперь коуч Челси, его заменил Гэри О’Нил. Четверо игроков не смогут помочь партнерам в данном противостоянии.

ПСЖ

Парижан интересуют только трофеи, в чемпионате они пока вторые, отставая от Ланса на один балл, но могут вернуть лидерство, так как имеют игру в запасе. В последнем туре ПСЖ одолел на выезде Осер со счетом 1:0. Клуб неожиданно вылетел из Кубка Франции, уступив на ранней стадии в дерби Парижу – 0:1.

На этой неделе подопечные Луиса Энрике играли в Лиге чемпионов, где расписали мировую дома с Ньюкаслом – 1:1. Эта ничья не позволила парижанам финишировать в топ-8, они финишировали на 11-й строчке, теперь придется в 1/16 финала против Монако.

Напомню, цвета клуба защищает Илья Забарный, который стабильно выходит на поле в чемпионате. Четверо игроков не смогут выйти на поле в предстоящем матче.

Личные встречи

В первом круге команды устроили зрелищную зарубу, Страсбур вел 3:1, но в итоге матч завершился со счетом 3:3. Соперники часто радуют результативным футболом, в последних пяти матчах стабильно забивалось по три мяча.

Прогноз

Парижане фавориты предстоящей битвы, что для букмекеров своеобразный шаблон. Страсбур неудобный для ПСЖ соперник, который умеет атаковать и реализовывать свои моменты. Я жду футбола на встречных курсах, при такой игре хозяева могут зацепиться за очки. В таком противостоянии я предлагаю сделать ставку на обмен голами за 1,62.

Прогноз Sport.ua
Страсбург
1 февраля 2026 -
21:45
ПСЖ
Обе забьют 1.62
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Страсбург ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
