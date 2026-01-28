Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Нагорняк провел важный разговор с Супрягой: «Все зависит от него»

Специалист верит в украинского форварда

Нагорняк провел важный разговор с Супрягой: «Все зависит от него»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк рассказал о будущем Владиславе Супряге. Специалист заявил, что надеется увидеть лучшую форму Владислава.

«Все зависит только от него и от его игры. Я, мой тренерский штаб, и он сам надеемся, что Влад выйдет из этого. Первый гол он забил, все радовались этому. Будем надеяться, что он и дальше будет забивать. У него была одна травма, он вернулся и получил еще одну

«В контрольном матче с Колосом-2 не реализовал пенальти, но забил с игры. Я ему говорю: «Голи не пахнут. Мяч после твоего удара должен находиться в воротах. Как курочка по зернышку, так и ты забивай в спаррингах». Так и перейдет на официальные игры», – сказал Нагорняк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Сергей Нагорняк Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
