В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ

Представитель оргкомитета турнира La Future Stars Давид Ковальский прокомментировал поведение представителей польского Ракува на турнире при участии Руха U-16 и ЛНЗ U-16.

«Хотим уточнить, что во время самого турнира оргкомитет не был официально проинформирован о каких-либо инцидентах, связанных с оскорблениями на расовой, политической или национальной почве во время матча между «Рухом» Львов U-16 и «Ракув» Ченстохова U-16. На тот момент ситуация воспринималась как спор на футбольной подоплеке, что не является редкостью в высококонкурентных матчах юношеских команд.

Лишь после завершения турнира нам стало известно о серьезности этих обвинений. Я лично общался с господином Владимиром Безубьяком после завершения мероприятия; однако, на том этапе не было представлено детального описания вероятных инцидентов, и ситуация казалась скорее неурегулированной и эмоционально окрашенной, чем четко определенной.

После появления дополнительной информации вчера мы немедленно начали внутреннюю проверку. Важно отметить, что во время турнира велись прямые трансляции матчей, но записи не сохранялись, что ограничивает нашу возможность ретроспективно проанализировать конкретные моменты.

И все же мы направили официальное письменное сообщение клуба «Ракув» Ченстохова и сейчас ожидаем их ответа.

Мы расследуем информацию, которая свидетельствует, что «Ракув» Ченстохова мог быть причастен к другим неспортивным инцидентам с участием игроков по крайней мере трех различных команд во время турнира.

Турнир La Future Stars придерживается политики строгой нулевой толерантности к любым формам расовых оскорблений, политических провокаций или дискриминационного поведения.

Политическим заявлениям, жестам или каким-либо упоминаниям не место в юношеском футболе, и мы относимся к таким вопросам с максимальной серьезностью, особенно учитывая текущие геополитические обстоятельства.

Судьи, назначенные на турнир, сертифицированы и назначаются независимо. В настоящее время ни один официальный отчет арбитра, указывающий на чрезвычайные события во время этого матча, подан не был. Тем не менее, работа судей также будет пересмотрена в рамках нашей текущей оценки.

Мы остаемся полностью преданными делу защиты молодых игроков, обеспечению уважения на поле и вне его, а также сохранению честности наших соревнований. Если расследование подтвердит какие-либо нарушения, организационный комитет примет соответствующие и решительные меры в соответствии с регламентом турнира.

Мы будем рады предоставить обновленную информацию, как только процесс проверки будет завершен и будут получены ответы от привлеченных сторон», – сказал Ковальский.