Возвращение в футбол не задалось. Погба может покинуть Монако

«Монако» раздумывает над прекращением сотрудничества с Полем Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В клубе недовольны постоянными травмами 32-летнего полузащитника, из-за которых он не может закрепиться в составе.

С момента перехода к «монегаскам» Погба принял участие лишь в трех матчах, суммарно проведя на поле 30 минут.

Поль летом подписал двухлетний контракт с «Монако», вернувшись в профессиональный футбол после того, как был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

«Монако» занимает 10-е место в Лиге 1, набрав 24 очка в 19 матчах.

Следующий матч команда Себастьяна Поконьоли сыграет в среду, 28 января, в 22:00 в Лиге чемпионов против «Ювентуса».