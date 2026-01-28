Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение в футбол не задалось. Погба может покинуть Монако
Франция
28 января 2026, 15:44 | Обновлено 28 января 2026, 15:45
526
1

Возвращение в футбол не задалось. Погба может покинуть Монако

Звездного французa преследуют травмы

28 января 2026, 15:44 | Обновлено 28 января 2026, 15:45
526
1 Comments
Возвращение в футбол не задалось. Погба может покинуть Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

«Монако» раздумывает над прекращением сотрудничества с Полем Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В клубе недовольны постоянными травмами 32-летнего полузащитника, из-за которых он не может закрепиться в составе.

С момента перехода к «монегаскам» Погба принял участие лишь в трех матчах, суммарно проведя на поле 30 минут.

Поль летом подписал двухлетний контракт с «Монако», вернувшись в профессиональный футбол после того, как был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

«Монако» занимает 10-е место в Лиге 1, набрав 24 очка в 19 матчах.

Следующий матч команда Себастьяна Поконьоли сыграет в среду, 28 января, в 22:00 в Лиге чемпионов против «Ювентуса».

По теме:
Лига чемпионов. 8-й тур, матчи 28 января. Смотреть онлайн LIVE
Неожиданный вариант. Аутсайдер АПЛ готов подписать форварда сборной Франции
Решающий тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет, турнирная таблица
Поль Погба Монако Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1
Иван Чирко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28 января 2026, 09:10 14
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам

Лоренцо снялся в третьей партии из-за боли в бедре и пропустил Новака дальше

Клуб Первой лиги расстался с еще одним бразильцем
Футбол | 28 января 2026, 16:10 0
Клуб Первой лиги расстался с еще одним бразильцем
Клуб Первой лиги расстался с еще одним бразильцем

Вслед за сыном Ромарио ряды ЮКСА покинул Бруно де Жезус Лима

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны завершил карьеру
Футбол | 28.01.2026, 11:37
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
Футбол | 28.01.2026, 02:55
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28.01.2026, 08:45
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Монако дуже ризикував, коли підписував Погба. І ризик себе не виправдав
Ответить
0
Популярные новости
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем