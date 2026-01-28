Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 января 2026, 17:03 | Обновлено 28 января 2026, 17:19
Лига чемпионов. 8-й тур, матчи 28 января. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 28 января проходят матчи 8-го тура Лиги чемпионов

УЕФА

Вечером 28 января проходят матчи 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день одновременно проводятся 18 поединков тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

8-й тур. 28 января 2026

  • 28.01. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия)
  • 28.01. 22:00 Арсенал (Англия) – Кайрат (Казахстан)
  • 28.01. 22:00 Атлетик (Испания) – Спортинг (Португалия)
  • 28.01. 22:00 Атлетико (Испания) – Буде-Глимт (Норвегия)
  • 28.01. 22:00 Аякс (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция)
  • 28.01. 22:00 Байер (Германия) – Вильярреал (Испания)
  • 28.01. 22:00 Барселона (Испания) – Копенгаген (Дания)
  • 28.01. 22:00 Бенфика (Португалия) – Реал (Испания)
  • 28.01. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Интер (Италия)
  • 28.01. 22:00 Брюгге (Бельгия) – Марсель (Франция)
  • 28.01. 22:00 Ливерпуль (Англия) – Карабах (Азербайджан)
  • 28.01. 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Галатасарай (Турция)
  • 28.01. 22:00 Монако (Франция) – Ювентус (Италия)
  • 28.01. 22:00 Наполи (Италия) – Челси (Англия)
  • 28.01. 22:00 Пафос (Кипр) – Славия Прага (Чехия)
  • 28.01. 22:00 ПСВ (Нидерланды) – Бавария (Германия)
  • 28.01. 22:00 ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия)
  • 28.01. 22:00 Сент-Жилуаз (Бельгия) – Аталанта (Италия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

Форвард сборной Украины может присоединиться к футболисту Реала
Бенфика – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча
Бавария не может договориться с лидером. Он уйдет в АПЛ
