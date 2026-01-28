Результативный спарринг. Карпаты забили два, но проиграли Оденсе
Поединок «Карпаты» – «Оденсе» завершился со счетом 2:3
«Карпаты» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжают подготовку ко второй части сезона. В среду, 28 января, львовяне сыграли товарищеский матч с датским клубом «Оденсе».
Первый мяч «Карпаты» пропустили на 42-й минуте. А на 43-й минуте счет стал 2:0 в пользу датского клуба.
«Карпаты» быстро пришли в себя. На 45-й минуте Стенио Толедо один мяч отыграл.
После перерыва команды обменялись голами. За «Карпаты» на 69-й минуте забил Иван Чабан.
Товарищеский матч. Испания. 28 января
«Карпаты» (Украина) – «Оденсе» (Дания) – 2:3
Голы: Толедо, 45, Чабан, 69 – Ганаус, 41, Сухонен, 43, Немец, 72
Видеозапись матча
