Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин

28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Вторая ракетка мира Ига Свентек потерпела поражение в двух сетах от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Шестая сеяная Джессика Пегула выбила свою соотечественницу Аманду Анисимову.

Днем ранее на Aus Open прошли игры 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых в полуфинал прошли Элина Свитолина и Арина Соболенко.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Аманда Анисимова [4] – 6:2, 7:6 (7:1)

Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2] – 7:5, 6:1