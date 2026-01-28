Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
28 января 2026, 09:01 | Обновлено 28 января 2026, 09:17
1

Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин

Ига в двух сетах потерпела поражение от Рыбакиной, Пегула прошла Анисимову

Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Ига Свентек

28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Вторая ракетка мира Ига Свентек потерпела поражение в двух сетах от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Шестая сеяная Джессика Пегула выбила свою соотечественницу Аманду Анисимову.

Днем ранее на Aus Open прошли игры 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых в полуфинал прошли Элина Свитолина и Арина Соболенко.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Аманда Анисимова [4] – 6:2, 7:6 (7:1)
Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2] – 7:5, 6:1

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Ну, в перемозі Рибакіної я й не сумнівався, полька в чвертьфіналі опинилась лише завдяки надсприятливому жеребу. От від Анісімової, незважаючи на статистику особистих зустрічей, очікував більшого спротиву в матчі з Пегулою. 
