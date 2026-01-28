Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Ига в двух сетах потерпела поражение от Рыбакиной, Пегула прошла Анисимову
28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Вторая ракетка мира Ига Свентек потерпела поражение в двух сетах от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
Шестая сеяная Джессика Пегула выбила свою соотечественницу Аманду Анисимову.
Днем ранее на Aus Open прошли игры 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых в полуфинал прошли Элина Свитолина и Арина Соболенко.
Australian Open 2026. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [6] – Аманда Анисимова [4] – 6:2, 7:6 (7:1)
Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2] – 7:5, 6:1
