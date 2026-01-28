Australian Open28 января 2026, 10:10 | Обновлено 28 января 2026, 10:12
Юлия Стародубцева – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Маниле
28 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 125 в Маниле, Филиппины.
В 1/8 финала украинка играет против представительницы Аргентины Соланы Сиерры (WTA 63). Поединок стартовал в 10:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в третьем круге встретится с Ланланой Тараруди (Таиланд, WTA 131).
