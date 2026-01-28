Юлия Стародубцева – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 125 в Маниле, Филиппины.

В 1/8 финала украинка играет против представительницы Аргентины Соланы Сиерры (WTA 63). Поединок стартовал в 10:00 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге встретится с Ланланой Тараруди (Таиланд, WTA 131).