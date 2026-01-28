Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлия Стародубцева – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
28 января 2026, 10:10 | Обновлено 28 января 2026, 10:12
528
1

Юлия Стародубцева – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Маниле

Юлия Стародубцева – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

28 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 125 в Маниле, Филиппины.

В 1/8 финала украинка играет против представительницы Аргентины Соланы Сиерры (WTA 63). Поединок стартовал в 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге встретится с Ланланой Тараруди (Таиланд, WTA 131).

📺 Видеотрансляция
Юлия Стародубцева Солана Сиерра смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
