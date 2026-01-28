ОФИЦИАЛЬНО. Лестер уволил тренера после домашнего поражения от аутсайдера

Английский клуб «Лестер», выступающий в Чемпионшипе, официально объявил об увольнении главного тренера Марти Сифуэнтеса.

«Это было сложное решение, и я принимал его совсем нелегко. Хочу поблагодарить Марти за полную отдачу, которую он проявлял во время работы в «Лестер Сити». Он отдавался этой роли на все сто и неустанно трудился, чтобы помочь нам достигать поставленных целей.

Однако я убежден, что на данном этапе это правильный шаг для улучшения игры и результатов, а также для действий в интересах футбольного клуба «Лестер Сити». Марти покидает клуб с нашей благодарностью и наилучшими пожеланиями на будущее», – сказал председатель «Лестера» Айяватт Сриваддханапрабха.

Сифуентес возглавил «лис» перед стартом сезона 2025/26. Во главе клуба испанец провел 31 матч, из которых победу одержал лишь в 11.

Немедленное увольнение тренера стало следствием серии из трех матчей без побед. Последней каплей стало поражение от аутсайдера – «Оксфорд Юнайтед» (1:2).

В турнирной таблице «Лестер» занимает 14-е место, набрав 38 очков.