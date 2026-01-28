Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер клуба УПЛ возглавит зарубежную команду. Там играет предатель Украины
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 12:50 |
Виктор Скрипник готовится сменить Зарю на Актобе

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник в ближайшее время возглавит казахстанский «Актобе», сообщает Telegram-канал D⚽️P.

По информации источника, коуч уже находится в Анталье, Турция, где ведет переговоры с руководством «Актобе».

Ожидается, что на второй сбор команду уже выведет Виктор Скрипник.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 луганская «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в чемпионате Украины.

Напомним, недавно «Актобе» подписал предателя Ивана Ордеца.

Актобе чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник назначение тренера Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: Telegram
