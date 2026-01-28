Тренер клуба УПЛ возглавит зарубежную команду. Там играет предатель Украины
Виктор Скрипник готовится сменить Зарю на Актобе
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник в ближайшее время возглавит казахстанский «Актобе», сообщает Telegram-канал D⚽️P.
По информации источника, коуч уже находится в Анталье, Турция, где ведет переговоры с руководством «Актобе».
Ожидается, что на второй сбор команду уже выведет Виктор Скрипник.
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 луганская «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в чемпионате Украины.
Напомним, недавно «Актобе» подписал предателя Ивана Ордеца.
