Тренер клуба УПЛ возглавит зарубежную команду. Там играет предатель Украины

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник в ближайшее время возглавит казахстанский «Актобе», сообщает Telegram-канал D⚽️P.

По информации источника, коуч уже находится в Анталье, Турция, где ведет переговоры с руководством «Актобе».

Ожидается, что на второй сбор команду уже выведет Виктор Скрипник.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 луганская «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в чемпионате Украины.

Напомним, недавно «Актобе» подписал предателя Ивана Ордеца.