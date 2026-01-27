Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми

Как стало известно Sport.ua, в Горишних Плавнях возьмутся за построение нового коллектива.

Йован Маркоски покинул пост главного тренера «Горняка-Спорт», вернувшись на родину, где осенью у него произошло пополнение в семействе. Теперь легенда «Ворсклы» работает с командой U-17 в сербском клубе «Раднички» (Обреновац).

По нашей информации, не планирует оставаться в Горишних Плавнях и ассистент Маркоски Павел Ребенок.

По итогам неудачного выступления в осенней части сезона «Горняк-Спорт» расстался с такими исполнителями, как Андрушко, Васильченко, Грек, Златьев, Карась, Козак, Лаврусь, Плис, Покась, Скрипкевич, Сорочан, Стецюк, Тараненко, Ткач, Хачатрян и Яровой. Также покинули команду ее основной вратари Козлов, Бураков и три нигерийских легионера — Эффионг, Одог и Чуквуэмека.

Остались только защитник Попович и нападающий Полюхович.

«Горняк-Спорт» занимает 9-е место в группе Б Второй лиги (из 11). В 19 матчах команда набрала 9 очков. В первом туре после возобновления чемпионата (базовая дата — 21 марта) представитель Полтавщины должен сыграть дома с «Чайкой» из Петропавловской Борщаговки.