Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026
27 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
Ориентировочно в 11:30 по Киеву испанец выйдет на Rod Laver Arena на четвертьфинальный матч против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 6).
Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 5:0 в пользу Карлоса.
Победитель поединка в полуфинале поборется с Александром Зверевым (Германия, ATР 3).
