Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

Ориентировочно в 11:30 по Киеву испанец выйдет на Rod Laver Arena на четвертьфинальный матч против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 6).

Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 5:0 в пользу Карлоса.

Победитель поединка в полуфинале поборется с Александром Зверевым (Германия, ATР 3).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА