Сикан прокомментировал дебют за Андерлехт и отреагировал на свист фанатов

Украинский форвард Даниил Сикан поделился впечатлениями после дебюта в составе бельгийского «Андерлехта» в матче, который состоялся в воскресенье, 25 января.

Подопечные Бесника Хаси не сумели одолеть главного аутсайдера чемпионата Бельгии – «Дендер», сыграв вничью со счетом 0:0. Фанаты «Андерлехта» неоднократно освистывали свою команду из-за неудовлетворительного результата.

«Я бы не сказал, что имел много шансов, чтобы забить гол, но могу забивать и в таких моментах, хотя было сложно. Первый тайм был неудачным, во втором стало лучше, но забить не удалось. Надо забыть об этом и двигаться дальше.

Немного удивлен, что сразу вышел в старте, потому что только что присоединился к клубу. Надеюсь показать себя в следующих матчах и забивать голы.

Моя цель – много побеждать, я командный игрок, но стараюсь забивать. Это большой клуб. Мы играли плохо, поэтому освистование со стороны фанатов это нормально. Я понимаю их», – подытожил Сикан.

