Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сикан прокомментировал дебют за Андерлехт и отреагировал на свист фанатов
Бельгия
Сикан прокомментировал дебют за Андерлехт и отреагировал на свист фанатов

Подопечные Бесника Хаси не сумели одолеть главного аутсайдера чемпионата Бельгии – «Дендер»

Сикан прокомментировал дебют за Андерлехт и отреагировал на свист фанатов
ФК Андерлехт. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан поделился впечатлениями после дебюта в составе бельгийского «Андерлехта» в матче, который состоялся в воскресенье, 25 января.

Подопечные Бесника Хаси не сумели одолеть главного аутсайдера чемпионата Бельгии – «Дендер», сыграв вничью со счетом 0:0. Фанаты «Андерлехта» неоднократно освистывали свою команду из-за неудовлетворительного результата.

«Я бы не сказал, что имел много шансов, чтобы забить гол, но могу забивать и в таких моментах, хотя было сложно. Первый тайм был неудачным, во втором стало лучше, но забить не удалось. Надо забыть об этом и двигаться дальше.

Немного удивлен, что сразу вышел в старте, потому что только что присоединился к клубу. Надеюсь показать себя в следующих матчах и забивать голы.

Моя цель – много побеждать, я командный игрок, но стараюсь забивать. Это большой клуб. Мы играли плохо, поэтому освистование со стороны фанатов это нормально. Я понимаю их», – подытожил Сикан.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 22 13 7 2 37 - 12 01.02.26 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Брюгге24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 46
2 Сент-Трюйден 22 14 3 5 33 - 24 31.01.26 21:45 Сент-Трюйден - Шарлеруа24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден 45
3 Брюгге 22 14 2 6 42 - 28 01.02.26 19:30 Юнион Сент-Жилуаз - Брюгге24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге 44
4 Андерлехт 22 10 6 6 30 - 26 01.02.26 14:30 Стандард - Андерлехт25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден 36
5 Гент 22 9 5 8 36 - 31 30.01.26 21:45 Ла Лувьер - Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен 32
6 Мехелен 22 8 8 6 26 - 24 01.02.26 20:15 Ауд-Хеверле - Мехелен25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен 32
7 Шарлеруа 22 8 6 8 27 - 26 31.01.26 21:45 Сент-Трюйден - Шарлеруа25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 30
8 Стандард 22 8 3 11 18 - 29 01.02.26 14:30 Стандард - Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле 27
9 Антверпен 22 7 6 9 24 - 24 31.01.26 17:00 Серкль Брюгге - Антверпен25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен 27
10 Зюлте-Варегем 22 6 8 8 31 - 34 31.01.26 19:15 Зюлте-Варегем - Вестерло24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер 26
11 Генк 22 6 8 8 29 - 34 01.02.26 17:00 Дендер ФК - Генк25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло 26
12 Вестерло 22 6 7 9 29 - 33 31.01.26 19:15 Зюлте-Варегем - Вестерло25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло 25
13 Ла Лувьер 22 5 8 9 19 - 25 30.01.26 21:45 Ла Лувьер - Гент24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер 23
14 Ауд-Хеверле 22 5 6 11 19 - 30 01.02.26 20:15 Ауд-Хеверле - Мехелен24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле 21
15 Серкль Брюгге 22 4 9 9 28 - 31 31.01.26 17:00 Серкль Брюгге - Антверпен25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен 21
16 Дендер ФК 22 3 8 11 17 - 34 01.02.26 17:00 Дендер ФК - Генк25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге 17
Полная таблица

чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Дендер Даниил Сикан
