Бенфика отметилась трогательным поступком в отношении украинцев

Группа из 18 детей и 15 матерей в течении трех недель находилась на реабилитации в Португалии
Португальская «Бенфика» отметилась невероятно красивым и трогательным поступком в отношении украинцев, которые пострадали из-за войны с российским агресором.
Группа из 18 детей и 15 матерей посетила кампус «Бенфики» и получила возможность встретиться с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым, двумя украинскими игроками национальной сборной.
«Живя в условиях вооруженного конфликта на своей родине, эти матери – в основном вдовы или родственницы солдат, погибших, пропавших без вести или попавших в плен, – и дети были включены в программу эмоциональной, психологической и социальной реабилитации, организованную HelpUA.pt в сотрудничестве с португальскими организациями и украинскими властями», – сообщила пресс-служба «орлов».
«В течение трех недель семьи находились в Португалии, в реабилитационном центре Fénix в городе Оурем. Программа включала специализированную психологическую поддержку, развлекательные, образовательные и культурные мероприятия, а также инициативы по социальной и культурной интеграции», – сообщил лиссабонский клуб.
