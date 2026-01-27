Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика отметилась трогательным поступком в отношении украинцев
Португалия
27 января 2026, 11:33 |
538
1

Бенфика отметилась трогательным поступком в отношении украинцев

Группа из 18 детей и 15 матерей в течении трех недель находилась на реабилитации в Португалии

27 января 2026, 11:33 |
538
1 Comments
Бенфика отметилась трогательным поступком в отношении украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

Португальская «Бенфика» отметилась невероятно красивым и трогательным поступком в отношении украинцев, которые пострадали из-за войны с российским агресором.

Группа из 18 детей и 15 матерей посетила кампус «Бенфики» и получила возможность встретиться с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым, двумя украинскими игроками национальной сборной.

«Живя в условиях вооруженного конфликта на своей родине, эти матери – в основном вдовы или родственницы солдат, погибших, пропавших без вести или попавших в плен, – и дети были включены в программу эмоциональной, психологической и социальной реабилитации, организованную HelpUA.pt в сотрудничестве с португальскими организациями и украинскими властями», – сообщила пресс-служба «орлов».

«В течение трех недель семьи находились в Португалии, в реабилитационном центре Fénix в городе Оурем. Программа включала специализированную психологическую поддержку, развлекательные, образовательные и культурные мероприятия, а также инициативы по социальной и культурной интеграции», – сообщил лиссабонский клуб.

ВИДЕО. Бенфика отметилась невероятно трогательным поступком для украинцев

По теме:
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
ВИДЕО. Порту разгромил Жил Висенте и оторвался от Спортинга с Бенфикой
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: A Bola
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань объяснил, почему Полесье подписало Краснопира и Красничи
Футбол | 27 января 2026, 03:34 5
Ротань объяснил, почему Полесье подписало Краснопира и Красничи
Ротань объяснил, почему Полесье подписало Краснопира и Красничи

У Полесья активная трансферная зима

Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Футбол | 27 января 2026, 11:14 0
Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»

Артем не верит в успех «Динамо» в нынешнем сезоне УПЛ

Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций
Другие виды | 26.01.2026, 21:51
Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций
Sport.ua ищет редактора для проведения текстовых онлайн-трансляций
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Футзал | 26.01.2026, 23:40
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SevaCherkago
Дякую, ФК Бенфіка 🥲
Ответить
0
Популярные новости
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 21
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 1
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем