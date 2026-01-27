Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
27 января 2026, 11:51
Дро прокомментировал свой переход из Барселоны в ПСЖ

Испанский хавбек хочет отдать всего себя в футболке парижан

Дро прокомментировал свой переход из Барселоны в ПСЖ
ФК ПСЖ. Дро Фернандес

Испанский полузащитник Дро Фернандес прокомментировал свой трансфер из каталонской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Я очень счастлив и горжусь тем, что присоединился к «Пари Сен-Жермен». Это момент огромной гордости для меня и моей семьи. «ПСЖ» — огромный клуб, за которым я следил с детства и в котором великие легенды творили историю. Сейчас я очень взволнован и мотивирован играть и отдавать все для этой футболки».

В сезоне 2025/26 Дро Фернандес провел 5 матчей за взрослую команду «Барселоны», отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Барселона трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Дро Фернандес
Дмитрий Вус
