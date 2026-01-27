Дро прокомментировал свой переход из Барселоны в ПСЖ

Испанский полузащитник Дро Фернандес прокомментировал свой трансфер из каталонской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Я очень счастлив и горжусь тем, что присоединился к «Пари Сен-Жермен». Это момент огромной гордости для меня и моей семьи. «ПСЖ» — огромный клуб, за которым я следил с детства и в котором великие легенды творили историю. Сейчас я очень взволнован и мотивирован играть и отдавать все для этой футболки».

В сезоне 2025/26 Дро Фернандес провел 5 матчей за взрослую команду «Барселоны», отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.