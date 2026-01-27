Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска»
Australian Open
27 января 2026, 12:02 | Обновлено 27 января 2026, 13:11
2437
3

СВИТОЛИНА: «Я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска»

Элина провела флеш-интервью после победы над Коко Гауфф в четвертьфинале Aus Open 2026

27 января 2026, 12:02 | Обновлено 27 января 2026, 13:11
2437
3 Comments
СВИТОЛИНА: «Я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела флеш-интервью после победы над Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open 2026:

– Вторая победа в топ-10 за 48 часов. Не знаю, знаете ли вы, но благодаря этой победе вы вернулись в топ-10. Можно сказать, что это был довольно удачный день?

– Да, неплохо. Неплохо, я бы сказала (смеется). Да, я очень, очень довольна турниром на данный момент, и, конечно, я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска. Это всегда было моей целью.

Да, к сожалению, в прошлом году это не произошло. Япрекратила выступления после сентября. А потом, когда мы тренировались в межсезонье, я сказала своему тренеру, что все еще хочу вернуться в топ-10. Так что это была моя цель на этот год.

– Я дам вам возможность насладиться этим моментом. Итак, последний вопрос. Насколько это важно для вас как для теннисистки, как для семьи с мужем Гейлом и дочерью, а также в контексте вашей карьеры после рождения ребенка – быть в топ-10 и в полуфинале турнира Grand Slam?

– Да, это очень важно для меня, и, конечно, я стараюсь себя подталкивать. Я стараюсь дать себе мотивацию, чтобы продолжать, и очень довольна своим выступлением на этом турнире в Австралии. Это хорошая поездка для меня, и я очень рада, что прошла в полуфинал.

Свитолина в полуфинале Открытого чемпионата Австралии встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

По теме:
Алькарас выбил шестую ракетку и впервые вышел в полуфинал Australian Open
СВИТОЛИНА: «Чувствую, что приношу свет и положительные новости украинцам»
Миссия для Свитолиной. Определена первая полуфинальная Aus Open у женщин
Элина Свитолина Коко Гауфф Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(78)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 27 января 2026, 09:05 20
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям

Обыграйте редакцию и претендуйте на Airpods! Учавствуйте в конкурсе и забирайте фрибеты

ФОТО. Свитолина написала «Украина, для тебя» после победы над Гауфф
Теннис | 27 января 2026, 11:38 1
ФОТО. Свитолина написала «Украина, для тебя» после победы над Гауфф
ФОТО. Свитолина написала «Украина, для тебя» после победы над Гауфф

Элина передала привет Украине после выхода в полуфинал Australian Open 2026

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 08:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 08:29
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Футзал | 26.01.2026, 23:40
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Bond
З такою грою можна і в трійку повернутись
Ответить
+2
zxasqw99999
А кому-небудь в тенісі вдавалося бути у десятці, потім народити дитину і знову повернутися до десятки? Мабуть, ні.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 13
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем