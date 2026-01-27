СВИТОЛИНА: «Я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела флеш-интервью после победы над Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open 2026:

– Вторая победа в топ-10 за 48 часов. Не знаю, знаете ли вы, но благодаря этой победе вы вернулись в топ-10. Можно сказать, что это был довольно удачный день?

– Да, неплохо. Неплохо, я бы сказала (смеется). Да, я очень, очень довольна турниром на данный момент, и, конечно, я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска. Это всегда было моей целью.

Да, к сожалению, в прошлом году это не произошло. Япрекратила выступления после сентября. А потом, когда мы тренировались в межсезонье, я сказала своему тренеру, что все еще хочу вернуться в топ-10. Так что это была моя цель на этот год.

– Я дам вам возможность насладиться этим моментом. Итак, последний вопрос. Насколько это важно для вас как для теннисистки, как для семьи с мужем Гейлом и дочерью, а также в контексте вашей карьеры после рождения ребенка – быть в топ-10 и в полуфинале турнира Grand Slam?

– Да, это очень важно для меня, и, конечно, я стараюсь себя подталкивать. Я стараюсь дать себе мотивацию, чтобы продолжать, и очень довольна своим выступлением на этом турнире в Австралии. Это хорошая поездка для меня, и я очень рада, что прошла в полуфинал.

Свитолина в полуфинале Открытого чемпионата Австралии встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.