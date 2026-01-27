Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти четыре клуба будут бороться за тройку призеров УПЛ»
Украина. Премьер лига
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти четыре клуба будут бороться за тройку призеров УПЛ»

Специалист выделил «Шахтер», ЛНЗ, «Полесье» и «Динамо»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти четыре клуба будут бороться за тройку призеров УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал тройку призеров нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Каков ваш прогноз по поводу финальной тройки? А кто в этом сезоне покинет УПЛ?

Знаете, прогнозы – это такая штука… не очень. Но я думаю, что Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо – вот четыре клуба, которые будут бороться за тройку призеров.

А кто вылетит, сказать тяжело, потому что там команд семь точно в той группе. А как будет – увидим, как они подготовятся, как стартуют, тогда уже будет понятно, – сказал Маркевич.

Черкасский ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу УПЛ в нынешнем сезоне, имея в своем активе 35 зачетных пунктов. Подопечные Виталия Пономарева опережают донецкий "Шахтер" по дополнительным показателям. Третье место турнирной таблицы занимает Полесье с 30 баллами в активе.

Мирон Маркевич Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
