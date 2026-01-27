Элина Свитолина – Коко Гауфф. Разгром в четвертьфинале Aus Open. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2026
27 января украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила Коко Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.
В матче 1/4 финала украинка переиграла оппонентку со счетом 6:1, 6:2 за 59 минут. Для Элины это вторая победа над Коко в очных противостояниях (два поражения).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко.
🏆 Australian Open 2026. 1/4 финала
Коко Гауфф (США) [3] – Элина Свитолина (Украина) [12] – 1:6, 2:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 января Александр переиграл Лернера Тьена в четвертьфинале мейджора в Мельбурне
Арне Слот покинет пост тренера «Ливерпуля»