Олег МИРОНЮК: «Хочу как можно скорее попасть в первую команду»
Защитник «Кривбасса» поделился впечатлениями о работе с главной командой
«Кривбасс» на сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Шанс проявить себя в первой команде получил 16-летний защитник «Кривбасса» U-17 Олег Миронюк.
– Олег, ты отправился с первой командой на сборы в Испанию. Расскажи о своих эмоциях.
– Сборы проходят хорошо. Поначалу было тяжело, ведь интенсивность тренировок совсем другая. Физически с каждым днем становится легче, но ментально непросто: в своей команде я был лидером, а здесь ребята гораздо сильнее.
– Как прошел матч против «Тэджон Ситизен», в котором ты принял участие?
– Я вышел на поле на 83 минуте. Всё прошло хорошо, команда меня поддерживала, было очень приятно. Даже мог забить гол, но чуть-чуть не повезло.
– Какие цели и задачи ставишь перед собой на этих сборах?
– На меня рассчитывают, и я хочу поскорее попасть в первую команду. Ценю этот шанс. Работая с ней, я получаю огромный опыт, который обязательно поможет мне в дальнейшем. Это совсем другой уровень, и когда вернусь в свою команду, мне будет гораздо легче.
– Какая у тебя мечта?
– Глобально моя мечта – сыграть в Лиге чемпионов. Ближайшая мечта – как можно скорее дебютировать в официальном матче за первую команду «Кривбасса».
