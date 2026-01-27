Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 04:51 | Обновлено 27 января 2026, 05:23
Глава комитета арбитров УАФ разобрала ряд важных игровых эпизодов

ФК Шахтер

В гости к донецкому Шахтеру на сборах в Турции приехала глава комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль.

Прошла содержательная и откровенная встреча, во время которой на конкретных примерах были разобраны ряд важных игровых эпизодов.

Катерина Монзуль подробно рассказала о современных тенденциях в судействе, принципах трактовки отдельных моментов игры и актуальных подходах к принятию решений на поле.

Общение прошло в дружелюбной и конструктивной атмосфере, с возможностью задать вопросы и обменяться мнениями.

Такие встречи важны для лучшего взаимопонимания между клубами и судейским корпусом и способствуют развитию украинского футбола, сообщила пресс-служба Шахтера.

