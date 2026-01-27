В гости к донецкому Шахтеру на сборах в Турции приехала глава комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль.

Прошла содержательная и откровенная встреча, во время которой на конкретных примерах были разобраны ряд важных игровых эпизодов.

Катерина Монзуль подробно рассказала о современных тенденциях в судействе, принципах трактовки отдельных моментов игры и актуальных подходах к принятию решений на поле.

Общение прошло в дружелюбной и конструктивной атмосфере, с возможностью задать вопросы и обменяться мнениями.

Такие встречи важны для лучшего взаимопонимания между клубами и судейским корпусом и способствуют развитию украинского футбола, сообщила пресс-служба Шахтера.

ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию