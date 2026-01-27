ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Глава комитета арбитров УАФ разобрала ряд важных игровых эпизодов
В гости к донецкому Шахтеру на сборах в Турции приехала глава комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль.
Прошла содержательная и откровенная встреча, во время которой на конкретных примерах были разобраны ряд важных игровых эпизодов.
Катерина Монзуль подробно рассказала о современных тенденциях в судействе, принципах трактовки отдельных моментов игры и актуальных подходах к принятию решений на поле.
Общение прошло в дружелюбной и конструктивной атмосфере, с возможностью задать вопросы и обменяться мнениями.
Такие встречи важны для лучшего взаимопонимания между клубами и судейским корпусом и способствуют развитию украинского футбола, сообщила пресс-служба Шахтера.
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena
Французский нападающий находится в прекрасной форме