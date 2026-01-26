Турнирная таблица АПЛ. Перевес Арсенала сократился до 4 очков

В Английской Премьер-лиге прошел 24-й тур, и изменилась турнирная таблица.

24 и 25 января было сыграно 9 матчей, одна игра вынесена на понедельник, 26 января

В центральном матче тура лондонский Арсенал дома проиграл Ман Юнайтед (2:3)

Ман Сити обыграл Вулвз (2:0), Астон Вилла нанесла поражение Ньюкаслу (2:0).

Челси взял три очка в гостях в игре с Кристал Пэлас (3:1), а Ливерпуль потерпел поражение от Борнмута (2:3).

Вечером в понедельник, 26 января, в последнем матче 23-го тура сыграют Эвертон и Лид.

Преимущество канониров над двумя ближайшими конкурентами сократилось до 4 очков.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), Ман Юнайтед (38), Челси (37), Ливерпуль (36),

В зоне вылета находятся Вест Хэм (20), Бернли (15), Вулверхэмптон (8).

АПЛ. 23-й тур

24.01. 15:30. Вест Хэм – Сандерленд – 3:1

24.01. 18:00. Бернли – Тоттенхэм – 2:2

24.01. 18:00. Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0

24.01. 18:00. Фулхэм – Брайтон – 2:1

24.01. 20:30. Борнмут – Ливерпуль – 3:2

25.01. 17:00. Брентфорд – Ноттингем – 0:2

25.01. 17:00. Кристал Пэлас – Челси – 1:3

25.01. 17:00. Ньюкасл – Астон Вилла – 0:2

25.01. 19:30. Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3

26.01. 22:00. Эвертон – Лидс

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 23 15 5 3 42 - 17 31.01.26 17:00 Лидс - Арсенал 25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед 17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 50 2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47 - 21 01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон 17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 46 3 Астон Вилла 23 14 4 5 35 - 25 01.02.26 16:00 Астон Вилла - Брентфорд 25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 46 4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41 - 34 01.02.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед 17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 38 5 Челси 23 10 7 6 39 - 25 31.01.26 19:30 Челси - Вест Хэм 25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 37 6 Ливерпуль 23 10 6 7 35 - 32 31.01.26 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл 24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 36 7 Фулхэм 23 10 4 9 32 - 32 01.02.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 34 8 Брентфорд 23 10 3 10 35 - 32 01.02.26 16:00 Астон Вилла - Брентфорд 25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 33 9 Ньюкасл 23 9 6 8 32 - 29 31.01.26 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл 25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 33 10 Сандерленд 23 8 9 6 24 - 26 02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли 24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 33 11 Эвертон 22 9 5 8 24 - 25 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс 18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 32 12 Брайтон 23 7 9 7 33 - 31 31.01.26 17:00 Брайтон - Эвертон 24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут 07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 30 13 Борнмут 23 7 9 7 38 - 43 31.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Борнмут 24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут 07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 30 14 Тоттенхэм 23 7 7 9 33 - 31 01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 28 15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24 - 28 01.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 28 16 Лидс 22 6 7 9 30 - 37 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс 17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 25 17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23 - 34 01.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 25 18 Вест Хэм 23 5 5 13 27 - 45 31.01.26 19:30 Челси - Вест Хэм 24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 20 19 Бёрнли 23 3 6 14 25 - 44 02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли 24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 15 20 Вулверхэмптон 23 1 5 17 15 - 43 31.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Борнмут 24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон 18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 8 Полная таблица

