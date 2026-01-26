Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица АПЛ. Перевес Арсенала сократился до 4 очков
Англия
26 января 2026, 16:47 | Обновлено 26 января 2026, 16:50
280
0

Турнирная таблица АПЛ. Перевес Арсенала сократился до 4 очков

Манчестер Сити и Астон Вилла ведут преследование канониров

26 января 2026, 16:47 | Обновлено 26 января 2026, 16:50
280
0
Турнирная таблица АПЛ. Перевес Арсенала сократился до 4 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге прошел 24-й тур, и изменилась турнирная таблица.

24 и 25 января было сыграно 9 матчей, одна игра вынесена на понедельник, 26 января

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В центральном матче тура лондонский Арсенал дома проиграл Ман Юнайтед (2:3)

Ман Сити обыграл Вулвз (2:0), Астон Вилла нанесла поражение Ньюкаслу (2:0).

Челси взял три очка в гостях в игре с Кристал Пэлас (3:1), а Ливерпуль потерпел поражение от Борнмута (2:3).

Вечером в понедельник, 26 января, в последнем матче 23-го тура сыграют Эвертон и Лид.

Преимущество канониров над двумя ближайшими конкурентами сократилось до 4 очков.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), Ман Юнайтед (38), Челси (37), Ливерпуль (36),

В зоне вылета находятся Вест Хэм (20), Бернли (15), Вулверхэмптон (8).

АПЛ. 23-й тур

  • 24.01. 15:30. Вест Хэм – Сандерленд – 3:1
  • 24.01. 18:00. Бернли – Тоттенхэм – 2:2
  • 24.01. 18:00. Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0
  • 24.01. 18:00. Фулхэм – Брайтон – 2:1
  • 24.01. 20:30. Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • 25.01. 17:00. Брентфорд – Ноттингем – 0:2
  • 25.01. 17:00. Кристал Пэлас – Челси – 1:3
  • 25.01. 17:00. Ньюкасл – Астон Вилла – 0:2
  • 25.01. 19:30. Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
  • 26.01. 22:00. Эвертон – Лидс

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 23 15 5 3 42 - 17 31.01.26 17:00 Лидс - Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47 - 21 01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35 - 25 01.02.26 16:00 Астон Вилла - Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41 - 34 01.02.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 38
5 Челси 23 10 7 6 39 - 25 31.01.26 19:30 Челси - Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35 - 32 31.01.26 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32 - 32 01.02.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35 - 32 01.02.26 16:00 Астон Вилла - Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 33
9 Ньюкасл 23 9 6 8 32 - 29 31.01.26 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24 - 26 02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24 - 25 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 32
12 Брайтон 23 7 9 7 33 - 31 31.01.26 17:00 Брайтон - Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38 - 43 31.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 30
14 Тоттенхэм 23 7 7 9 33 - 31 01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24 - 28 01.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 28
16 Лидс 22 6 7 9 30 - 37 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 25
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23 - 34 01.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 25
18 Вест Хэм 23 5 5 13 27 - 45 31.01.26 19:30 Челси - Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 20
19 Бёрнли 23 3 6 14 25 - 44 02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 15
20 Вулверхэмптон 23 1 5 17 15 - 43 31.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 8
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Клуб АПЛ собирается арендовать украинского легионера
МЮ и Астон Вилла набрали больше всего очков в матчах между топ-6 командами
«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко выбор редакции Челси Вест Хэм статистические расклады Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26 января 2026, 08:33 12
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»

Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко

Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26 января 2026, 08:08 40
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому

Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения

Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26.01.2026, 15:11
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25.01.2026, 18:01
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 99
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 29
Футбол
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем