Турнирная таблица АПЛ. Перевес Арсенала сократился до 4 очков
Манчестер Сити и Астон Вилла ведут преследование канониров
В Английской Премьер-лиге прошел 24-й тур, и изменилась турнирная таблица.
24 и 25 января было сыграно 9 матчей, одна игра вынесена на понедельник, 26 января
В центральном матче тура лондонский Арсенал дома проиграл Ман Юнайтед (2:3)
Ман Сити обыграл Вулвз (2:0), Астон Вилла нанесла поражение Ньюкаслу (2:0).
Челси взял три очка в гостях в игре с Кристал Пэлас (3:1), а Ливерпуль потерпел поражение от Борнмута (2:3).
Вечером в понедельник, 26 января, в последнем матче 23-го тура сыграют Эвертон и Лид.
Преимущество канониров над двумя ближайшими конкурентами сократилось до 4 очков.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), Ман Юнайтед (38), Челси (37), Ливерпуль (36),
В зоне вылета находятся Вест Хэм (20), Бернли (15), Вулверхэмптон (8).
АПЛ. 23-й тур
- 24.01. 15:30. Вест Хэм – Сандерленд – 3:1
- 24.01. 18:00. Бернли – Тоттенхэм – 2:2
- 24.01. 18:00. Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 2:0
- 24.01. 18:00. Фулхэм – Брайтон – 2:1
- 24.01. 20:30. Борнмут – Ливерпуль – 3:2
- 25.01. 17:00. Брентфорд – Ноттингем – 0:2
- 25.01. 17:00. Кристал Пэлас – Челси – 1:3
- 25.01. 17:00. Ньюкасл – Астон Вилла – 0:2
- 25.01. 19:30. Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
- 26.01. 22:00. Эвертон – Лидс
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|23
|15
|5
|3
|42 - 17
|31.01.26 17:00 Лидс - Арсенал25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла
|50
|2
|Манчестер Сити
|23
|14
|4
|5
|47 - 21
|01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити
|46
|3
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|35 - 25
|01.02.26 16:00 Астон Вилла - Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла
|46
|4
|Манчестер Юнайтед
|23
|10
|8
|5
|41 - 34
|01.02.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон
|38
|5
|Челси
|23
|10
|7
|6
|39 - 25
|31.01.26 19:30 Челси - Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут
|37
|6
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|35 - 32
|31.01.26 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс
|36
|7
|Фулхэм
|23
|10
|4
|9
|32 - 32
|01.02.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм
|34
|8
|Брентфорд
|23
|10
|3
|10
|35 - 32
|01.02.26 16:00 Астон Вилла - Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм
|33
|9
|Ньюкасл
|23
|9
|6
|8
|32 - 29
|31.01.26 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл
|33
|10
|Сандерленд
|23
|8
|9
|6
|24 - 26
|02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити
|33
|11
|Эвертон
|22
|9
|5
|8
|24 - 25
|26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон
|32
|12
|Брайтон
|23
|7
|9
|7
|33 - 31
|31.01.26 17:00 Брайтон - Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон
|30
|13
|Борнмут
|23
|7
|9
|7
|38 - 43
|31.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут
|30
|14
|Тоттенхэм
|23
|7
|7
|9
|33 - 31
|01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм
|28
|15
|Кристал Пэлас
|23
|7
|7
|9
|24 - 28
|01.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм
|28
|16
|Лидс
|22
|6
|7
|9
|30 - 37
|26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс
|25
|17
|Ноттингем Форест
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|01.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон
|25
|18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|27 - 45
|31.01.26 19:30 Челси - Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон
|20
|19
|Бёрнли
|23
|3
|6
|14
|25 - 44
|02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл
|15
|20
|Вулверхэмптон
|23
|1
|5
|17
|15 - 43
|31.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Борнмут24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон
|8
Инфографика
