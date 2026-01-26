Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Таавун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
26.01.2026 19:30 - : -
Аль-Таавун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
26 января 2026, 12:14 | Обновлено 26 января 2026, 12:28
39
0

Аль-Наср – Аль-Таавун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 26 января в 19:30 по Киеву

Аль-Наср – Аль-Таавун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, состоится поединок 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Таавоном». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Аль-Наср

Первая часть сезона получилась для команды замечательной, однако из-за серии неудачных результатов она немного «сдала позиции». Тем не менее, за 16 туров саудовской лиги «Аль-Наср» завоевал 37 очков – такие результаты позволяют клубу занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Аль-Хиляля», на данный момент составляет 7 баллов. С Кубка Короля коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Аль-Иттихада».

В 2 Лиге чемпионов АФК саудиты уже дошли до 1/8 финала, где будут противостоять туркменскому «Аркадагу».

Аль-Таавон

После не очень удачного предыдущего сезона коллектив начинает наверстывать утраченное. За 16 игр чемпионата СА команде удалось набрать 35 очков, благодаря которым она находится на 5 месте турнирной таблицы. Однако как и в случае с «Аль-Насром» расстояние от конкурентов совсем не велико.

С Кубка Короля клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «Аль-Халиджа».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет Аль-Наср. На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще в 1 матче победил «Аль-Таавон».

Интересные факты

  • «Аль-Наср» победил в 6/7 предыдущих домашних играх.
  • «Аль-Наср» забил 44 гола в текущем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд.
  • В предыдущих 5-х матчах «Аль-Таавон» сохранил ворота сухими только раз.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.23 для Аль-Наср и 8.55 для Аль-Таавун. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

«Аль-Наср» в поточному сезоні є справжньою гольовою машиною, тому я поставлю на тотал більше 3.

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
26 января 2026 -
19:30
Аль-Таавун
Тотал больше 3 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
