Аль-Наср Эр-Рияд

В понедельник, 26 января, состоится поединок 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Таавоном». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Аль-Наср

Первая часть сезона получилась для команды замечательной, однако из-за серии неудачных результатов она немного «сдала позиции». Тем не менее, за 16 туров саудовской лиги «Аль-Наср» завоевал 37 очков – такие результаты позволяют клубу занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Аль-Хиляля», на данный момент составляет 7 баллов. С Кубка Короля коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Аль-Иттихада».

В 2 Лиге чемпионов АФК саудиты уже дошли до 1/8 финала, где будут противостоять туркменскому «Аркадагу».

Аль-Таавон

После не очень удачного предыдущего сезона коллектив начинает наверстывать утраченное. За 16 игр чемпионата СА команде удалось набрать 35 очков, благодаря которым она находится на 5 месте турнирной таблицы. Однако как и в случае с «Аль-Насром» расстояние от конкурентов совсем не велико.

С Кубка Короля клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «Аль-Халиджа».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет Аль-Наср. На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще в 1 матче победил «Аль-Таавон».

Интересные факты

«Аль-Наср» победил в 6/7 предыдущих домашних играх.

«Аль-Наср» забил 44 гола в текущем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд.

В предыдущих 5-х матчах «Аль-Таавон» сохранил ворота сухими только раз.

Прогноз

«Аль-Наср» в поточному сезоні є справжньою гольовою машиною, тому я поставлю на тотал більше 3.