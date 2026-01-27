Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
26.01.2026 19:30 – FT 2 : 1
Аль-Ахдуд
Саудовская Аравия
27 января 2026, 05:59 | Обновлено 27 января 2026, 06:27
52
0

Звезды без забитых голов. Команды Роналду и Бензема взяли по три очка

Вечером 26 января сыграны три матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 26 января сыграны три матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

По итогам тура изменения получила турнирная таблица.

Аль-Наср с Криштианом Роналду на острие атаки переиграл команду Аль-Таавун (1:0) благодаря автоголу Мохаммеда Аль-Довсари.

Также без результативных действий ушел с поля Карим Бензема в матче команды Аль-Иттихад против Аль-Ахдуд (2:1). Гол и ассист оформил Нголо Канте.

Топ-7: Аль-Хиляль (45 очков), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 40), Аль-Кадисия (39), Аль-Таавун (35), Аль-Иттихад (30), Аль-Иттифак (29).

Чемпионат Саудовской Аравии

18-й тур, 26 января 2025

Аль-Хазем – Дамак – 2:1

Голы: Кевин, 80 (автогол), Аль-Дахиль, 87 – Бедран, 49

Аль-Наср – Аль-Таавун – 1:0

Гол: Мохаммед Аль-Довсари. 45 (автогол)

Аль-Иттихад – Аль-Ахдуд – 2:1

Голы: Ауар, 12, Канте, 43 – Индже, 59

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 17 14 3 0 45 - 16 29.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм 45
2 Аль-Наср Эр-Рияд 17 13 1 3 45 - 18 30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа 40
3 Аль-Ахли Джидда 17 12 4 1 29 - 12 28.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда 40
4 Аль-Кадaсиа 17 12 3 2 41 - 16 29.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа 39
5 Аль-Таавун 17 11 2 4 35 - 20 30.01.26 15:50 Аль-Таавун - Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 35
6 Аль-Иттихад 17 9 3 5 31 - 21 29.01.26 17:00 Аль-Фатех - Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад 30
7 Аль-Иттифак 17 8 5 4 27 - 26 28.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак 29
8 Аль-Халидж 17 7 4 6 37 - 27 28.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак 25
9 Неом 17 6 3 8 21 - 28 30.01.26 17:50 Неом - Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех 21
10 Аль-Фатех 17 6 3 8 22 - 31 29.01.26 17:00 Аль-Фатех - Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех 21
11 Аль-Хазм 17 5 5 7 19 - 30 29.01.26 19:30 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм 20
12 Аль-Фейха 17 4 5 8 16 - 31 28.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха 17
13 Аль-Холуд 17 5 0 12 25 - 32 30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад 15
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 17 2 7 8 14 - 25 29.01.26 19:30 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13
15 Дамак 17 1 8 8 14 - 30 30.01.26 17:50 Неом - Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак 11
16 Аль-Рияд 17 2 5 10 17 - 37 28.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха 11
17 Аль-Ахдуд 17 2 3 12 14 - 33 30.01.26 15:50 Аль-Таавун - Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда 9
18 Аль-Наджма 17 0 4 13 17 - 36 28.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак 4
Полная таблица

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Burak Ince (Аль-Ахдуд), асcист Кристиан Бассогог.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Аль-Иттихад).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад), асcист Н'Голо Канте.
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда видео голов и обзор Н'Голо Канте Уссем Ауар Аль-Хазем Дамак Аль-Ахдуд Аль-Таавун
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
