Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 января 2026, 06:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Вердер – Хоффенхайм

Ggbet 3.64 – 3.78 – 2.10

21:30 Санкт-Паули – РБ Лейпциг

Ggbet 4.47 – 3.74 – 1.91

22:00 Фиорентина – Комо

Ggbet 3.76 – 3.68 – 2.09

ТЕННИС

10:00 Коко Гауфф – Элина Свитолина

Ggbet 1.51 – 2.69

11:30 Карлос Алькарас – Алекс де Минаур

Ggbet 1.16 – 5.72

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
