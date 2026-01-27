СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января

Во вторник, 27 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Вердер – Хоффенхайм

3.64 – 3.78 – 2.10

21:30 Санкт-Паули – РБ Лейпциг

4.47 – 3.74 – 1.91

22:00 Фиорентина – Комо

3.76 – 3.68 – 2.09

ТЕННИС

10:00 Коко Гауфф – Элина Свитолина

1.51 – 2.69

11:30 Карлос Алькарас – Алекс де Минаур

1.16 – 5.72

