СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 27 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Вердер – Хоффенхайм
21:30 Санкт-Паули – РБ Лейпциг
22:00 Фиорентина – Комо
ТЕННИС
10:00 Коко Гауфф – Элина Свитолина
11:30 Карлос Алькарас – Алекс де Минаур
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике
Французский нападающий находится в прекрасной форме