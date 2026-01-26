Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 вырвала ничью в Ла Лиге
Матч против Хетафе завершился со счетом 1:1
В понедельник, 26 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Жирона» вырвала ничью благодаря голу Витора Рейса на 90+4-й минуте.
Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе «Жироны», провели на поле полный матч, но не сумели отличится результативными действиями.
В воротах «Жироны» в этой игре дебютировал немец Марк-Андре тер Штеген, а украинский голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.
Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января
Жирона – Хетафе – 1:1
Гол: Рейс, 90+4 – Васкес, 59
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дро Фернандес принес каталонцам 6 миллионов евро
За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике
Мабуть росслабили булки після кількох виграних матчів.
Потрібно Мічелу привести команду в бойову готовність.