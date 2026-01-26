Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 вырвала ничью в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Жирона
26.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2026, 23:55 | Обновлено 26 января 2026, 23:56
1004
4

Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 вырвала ничью в Ла Лиге

Матч против Хетафе завершился со счетом 1:1

26 января 2026, 23:55 | Обновлено 26 января 2026, 23:56
1004
4 Comments
Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 вырвала ничью в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Жирона» вырвала ничью благодаря голу Витора Рейса на 90+4-й минуте.

Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе «Жироны», провели на поле полный матч, но не сумели отличится результативными действиями.

В воротах «Жироны» в этой игре дебютировал немец Марк-Андре тер Штеген, а украинский голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января
Жирона – Хетафе – 1:1
Гол: Рейс, 90+4 – Васкес, 59

По теме:
Битва Германии и Дании, поражение Франции. Результаты матчей ЧЕ-2026
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Владислав Крапивцов Марк-Андре тер Штеген
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал полузащитника Барселоны. Его отстранил Флик
Футбол | 26 января 2026, 23:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал полузащитника Барселоны. Его отстранил Флик
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал полузащитника Барселоны. Его отстранил Флик

Дро Фернандес принес каталонцам 6 миллионов евро

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 26 января 2026, 21:16 18
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Футбол | 26.01.2026, 07:44
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Футбол | 26.01.2026, 07:02
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Slunkoo
nema penalti nema i Vanata....
Ответить
0
Diesel
Якось дуже важно далась ця гра Жироні.
Мабуть росслабили булки після кількох виграних матчів.
Потрібно Мічелу привести команду в бойову готовність.
Ответить
0
Alehandro
Не те, що промовчали - взагалі жодної гостроти сьогодні. У Ваната один удар головою повз ворота і жовта (з червоним віддтінком) на останній хвилині. У Циганкова і того не було...
Ответить
0
NM16071
взяли воротаря дирку і зразу перервали переможну серію. 
Ответить
-6
Популярные новости
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 13
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем