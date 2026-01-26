Украинцы промолчали. Жирона на 90+4 вырвала ничью в Ла Лиге

В понедельник, 26 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершилась со счетом 1:1.

«Жирона» вырвала ничью благодаря голу Витора Рейса на 90+4-й минуте.

Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе «Жироны», провели на поле полный матч, но не сумели отличится результативными действиями.

В воротах «Жироны» в этой игре дебютировал немец Марк-Андре тер Штеген, а украинский голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января

Жирона – Хетафе – 1:1

Гол: Рейс, 90+4 – Васкес, 59