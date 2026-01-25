Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Дженоа» и «Болоньей».

Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

По состоянию на 57-ю минуту матча «гриффоны» проигрывали со счетом 0:2, но произошло удаление вратаря Лукаша Скорупски в составе соперника. Через 5 минут после этого невероятный гол со штрафного забил украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, вышедший на поле на 55-й минуте, а на 78-й и 90+1-й минутах победу для «Дженоа» вырвали Калеб Экубан и Жуниор Мессиас.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января

Дженоа – Болонья – 3:2

Голы: Малиновский, 62, Экубан, 78, Мессиас, 90+1 – Фергюсон, 35, Отоа, 47 (автогол)

Удаление: Скорупски, 57

Сассуоло – Кремонезе – 1:0

Гол: Фадера, 3

Аталанта – Парма – 4:0

Голы: Скамакка, 15 (пен.), де Рон, 24, Распадори, 73, Крстович, 90+2