Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Чемпионат Италии
Сассуоло
25.01.2026 13:30 – FT 1 : 0
Кремонезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 января 2026, 18:01 | Обновлено 25 января 2026, 18:09
2438
3

Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи

Матч завершился со счетом 3:2

25 января 2026, 18:01 | Обновлено 25 января 2026, 18:09
2438
3 Comments
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Дженоа» и «Болоньей».

Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По состоянию на 57-ю минуту матча «гриффоны» проигрывали со счетом 0:2, но произошло удаление вратаря Лукаша Скорупски в составе соперника. Через 5 минут после этого невероятный гол со штрафного забил украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, вышедший на поле на 55-й минуте, а на 78-й и 90+1-й минутах победу для «Дженоа» вырвали Калеб Экубан и Жуниор Мессиас.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января
Дженоа – Болонья – 3:2
Голы: Малиновский, 62, Экубан, 78, Мессиас, 90+1 – Фергюсон, 35, Отоа, 47 (автогол)
Удаление: Скорупски, 57

Сассуоло – Кремонезе – 1:0
Гол: Фадера, 3

Аталанта – Парма – 4:0
Голы: Скамакка, 15 (пен.), де Рон, 24, Распадори, 73, Крстович, 90+2

По теме:
Без лишних трудностей. Атлетико уничтожил Мальорку
ВИДЕО. Абакшин довел перевес Украины над Литвой до четырех мячей
Малиновский стал 6-м украинцем в топ-10 лигах, забившим в 2026 году
Калеб Экубан Жуниор Мессиас Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Болонья Лукаш Скорупски Льюис Фергюсон удаление (красная карточка) Сассуоло Аталанта Кремонезе Парма Джанлука Скамакка Джакомо Распадори Мартен де Рон Никола Крстович
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(67)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Футбол | 24 января 2026, 19:20 115
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву

Педриньо может получить возможность защищать цвета «сине-желтых»

Барселона – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 января 2026, 16:22 0
Барселона – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 января в 17:15 по Киеву

Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Бокс | 24.01.2026, 21:54
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Украина – Литва. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Футзал | 25.01.2026, 12:05
Украина – Литва. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Украина – Литва. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25.01.2026, 09:48
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
palomka
Голище
Ответить
+2
Mican
Tам все 3 гола шедевры
Ответить
0
New Zealander
Маліна забив Гол-шедевр, але найгарніший гол це третій гол Дженоа - теж в девятку з підкруткою від 34річного бразильця Мессіаса
Ответить
0
Популярные новости
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 85
Теннис
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
23.01.2026, 18:12 2
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
24.01.2026, 04:32 1
Футбол
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем