Все печально. Спортивный врач прокомментировал травму Зинченко
Украинец получил травму в игре с «Фортуной»
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму украинского защитника «Аякса» Александра Зинченко в матче с «Фортуной»:
«Не хочется забегать вперед, но очень настораживает этот стоп-кадр с прогибом колена внутрь. Все мы знаем, что это значит. Кроме крестов в таком механизме может повреждаться и медиальная связка колена. Колено – это всегда серьезно. Нужно ждать МРТ, но хорошо, что Сашу сразу сняли. Ждем официальных новостей, но механизм травмы очень настораживающий».
Для украинца этот матч был первым в стартовом составе амстердамской команды. Всего на его счету две игры за «Аякс», без результативных действий.
