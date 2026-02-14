Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все печально. Спортивный врач прокомментировал травму Зинченко
Нидерланды
14 февраля 2026, 21:42 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:55
3340
2

Все печально. Спортивный врач прокомментировал травму Зинченко

Украинец получил травму в игре с «Фортуной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму украинского защитника «Аякса» Александра Зинченко в матче с «Фортуной»:

«Не хочется забегать вперед, но очень настораживает этот стоп-кадр с прогибом колена внутрь. Все мы знаем, что это значит. Кроме крестов в таком механизме может повреждаться и медиальная связка колена. Колено – это всегда серьезно. Нужно ждать МРТ, но хорошо, что Сашу сразу сняли. Ждем официальных новостей, но механизм травмы очень настораживающий».

Для украинца этот матч был первым в стартовом составе амстердамской команды. Всего на его счету две игры за «Аякс», без результативных действий.

batistuta
Не грав, вийшов і зломався. Це карма, нажаль... 
OKs100
Колено, это очень серьёзно, после таких травм часто идут рецедивы не только колена, но и окружающих мышц. Перелом ноги как у Малиновского намного проще, чем это. 
