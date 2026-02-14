Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
14 февраля 2026, 22:46
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Реал Сосьєдад

В субботу, 14 февраля, проходит матч 24-го тура Ла Лиги, в котором играют «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад». Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Стадион Сантьяго Бернабеу».

Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в запасе, уступив место в стартовом составе основному вратарю «Реала» Тибо Куртуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига. 24-й тур.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Гарсия, 5, Винисиус, 25 (п), Валверде, 31 – Оярсабаль, 21 (п).

ГОЛ! Гарсия, 5 мин, 1:0!

ГОЛ! Оярсабаль, 21 мин, 1:1!

ГОЛ! Винисиус, 25 мин, 2:1!

ГОЛ! Валверде, 31 мин, 3:1!

Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
