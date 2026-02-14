Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду продолжает иметь напряженные отношения с клубом «Аль-Наср», а слухи о его возможном возвращении в «Спортинг» набирают обороты.

Сообщается, что недовольство португальца связано с ситуацией в чемпионате Саудовской Аравии — он считает, что некоторые другие клубы Про-лиги имеют более благоприятную политическую поддержку. На фоне этого появились разговоры о возможном уходе уже летом, за год до завершения контракта.

Дополнительным фактором стало подписание соглашения между компанией Роналду AVA CR7 и «Спортингом». Это усилило предположения о контактах с лиссабонским клубом.

В то же время возвращение потребует от форварда существенных финансовых уступок по зарплате, однако он готов на это пойти.