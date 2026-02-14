Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Саудовская Аравия
14 февраля 2026, 05:02 |
1653
0

Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты

Португалец готов вернуться в «Спортинг»

14 февраля 2026, 05:02 |
1653
0
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду продолжает иметь напряженные отношения с клубом «Аль-Наср», а слухи о его возможном возвращении в «Спортинг» набирают обороты.

Сообщается, что недовольство португальца связано с ситуацией в чемпионате Саудовской Аравии — он считает, что некоторые другие клубы Про-лиги имеют более благоприятную политическую поддержку. На фоне этого появились разговоры о возможном уходе уже летом, за год до завершения контракта.

Дополнительным фактором стало подписание соглашения между компанией Роналду AVA CR7 и «Спортингом». Это усилило предположения о контактах с лиссабонским клубом.

В то же время возвращение потребует от форварда существенных финансовых уступок по зарплате, однако он готов на это пойти.

По теме:
ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Пять голов Аль-Ахли, победы Аль-Хиляля и Аль-Иттихада
Криштиану Роналду чемпионат Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Аль-Наср Эр-Рияд Спортинг Лиссабон
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
Футбол | 13 февраля 2026, 06:32 3
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы

Коробов должен дебютировать за киевский клуб во второй половине сезона

Уэйн РУНИ: «Я люблю Роналду, но выбираю этого игрока лучшим»
Футбол | 14 февраля 2026, 05:32 0
Уэйн РУНИ: «Я люблю Роналду, но выбираю этого игрока лучшим»
Уэйн РУНИ: «Я люблю Роналду, но выбираю этого игрока лучшим»

Британец – о Месси и Роналду​​

Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 13:03
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
Футбол | 13.02.2026, 22:47
Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 37
Зимние виды
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 13
Олимпийские игры
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 11
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем