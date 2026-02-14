Франция14 февраля 2026, 03:32 |
606
0
Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто
Для тренера нет такого понятия, как «первый номер»
14 февраля 2026, 03:32 |
606
0
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике четко высказался о вратарях в команде – Люке Шевалье и Матвее Сафонове.
«Кто первый номер в команде? Это не какой-то заранее прописанный план – мы, как тренерский штаб, делаем то, что считаем лучшим для команды. В течение сезона все может меняться из-за травм или моих решений.
Мы открыты ко всему, что поможет улучшить команду. Нет никакой иерархии или четких номеров 1, 2 или 3. Я всегда ищу способ сделать команду сильнее», – заявил Энрике на пресс-конференции.
Читайте также:Луис ЭНРИКЕ: «Это будет лучший футболист, если ему доверять»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 08:36 3
Владимир – о дисквалификации Гераскевича
Футбол | 14 февраля 2026, 02:09 0
Роналду ответил на бойкот двумя словами
Футбол | 13.02.2026, 09:04
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Футбол | 13.02.2026, 21:55
Комментарии 0
Популярные новости
12.02.2026, 07:00 11
13.02.2026, 05:42 182
13.02.2026, 13:03 23
12.02.2026, 07:05 15
12.02.2026, 20:51 2
13.02.2026, 04:32 2
13.02.2026, 18:36 37
12.02.2026, 00:02 5