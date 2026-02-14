Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике четко высказался о вратарях в команде – Люке Шевалье и Матвее Сафонове.

«Кто первый номер в команде? Это не какой-то заранее прописанный план – мы, как тренерский штаб, делаем то, что считаем лучшим для команды. В течение сезона все может меняться из-за травм или моих решений.

Мы открыты ко всему, что поможет улучшить команду. Нет никакой иерархии или четких номеров 1, 2 или 3. Я всегда ищу способ сделать команду сильнее», – заявил Энрике на пресс-конференции.