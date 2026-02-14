Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто
Франция
14 февраля 2026, 03:32 |
606
0

Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто

Для тренера нет такого понятия, как «первый номер»

14 февраля 2026, 03:32 |
606
0
Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике четко высказался о вратарях в команде – Люке Шевалье и Матвее Сафонове.

«Кто первый номер в команде? Это не какой-то заранее прописанный план – мы, как тренерский штаб, делаем то, что считаем лучшим для команды. В течение сезона все может меняться из-за травм или моих решений.

Мы открыты ко всему, что поможет улучшить команду. Нет никакой иерархии или четких номеров 1, 2 или 3. Я всегда ищу способ сделать команду сильнее», – заявил Энрике на пресс-конференции.

По теме:
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Люка Шевалье Луис Энрике Матвей Сафонов чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 08:36 3
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»

Владимир – о дисквалификации Гераскевича

ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота
Футбол | 14 февраля 2026, 02:09 0
ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота
ФОТО. Скандал закончен? Роналду сделал громкое заявление после бойкота

Роналду ответил на бойкот двумя словами

Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Футбол | 13.02.2026, 09:04
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
Футбол | 13.02.2026, 21:55
Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 11
Футбол
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 182
Футбол
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 23
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 15
Футбол
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 37
Зимние виды
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем