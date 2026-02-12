Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Скелетон
12 февраля 2026, 11:57 |
2910
1

Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо

Украинский скелетонист был дисквалифицирован на Олимпиаде из-за своей позиции

12 февраля 2026, 11:57 |
2910
1 Comments
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Гераскевич

Сегодня Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Причиной стал отказ украинского спортсмена снять «Шлем Памяти», на котором изображены убитые россиянами отечественные спортсмены.

Футбольный клуб «Динамо» Киев отреагировал на это событие и обратился к представителю Украины на Олимпийских играх:

«Мы гордимся позицией Владислава, считаем его действия верными и справедливыми. В то время как враг продолжает массово убивать украинцев, разрушать нашу страну, у Гераскевича отобрали право почтить отечественных спортсменов.

«Динамо» с тобой, Влад!» – сообщила пресс-служба «бело-синих».

Отдельно к Владиславу Гераскевичу обратились президент «Динамо» Игорь Суркис, главный тренер Игорь Костюк и капитан команды Виталий Буяльский.

«Мы полностью поддерживаем Вашу позицию, уважаемый Владислав! Украина нуждается в международной поддержке и защите. Мы все понимаем, Влад, что Вы годами готовились к Олимпиаде, но не сможете выйти на старт из-за Вашей принципиальной позиции.

Благодаря Вам мир продолжает говорить о безжалостной войне, которую русские ведут на нашей земле. Вы заплатили за это спортивной мечтой, но для нас, украинцев, именно вы стали настоящим чемпионом и победителем. Спасибо!» – сказал Игорь Суркис.

«Больно смотреть на то, как украинцев пытаются лишить права голоса. Но благодаря таким спортсменам, как Вы, Владислав, наша страна говорит о таких важных темах на международном уровне. Вы пожертвовали главным стартом четырехлетия ради памяти убитых украинских спортсменов. Это больше, чем просто позиция, это спортивный подвиг. Весь наш тренерский штаб гордится Вашим поступком, это очень важно для Украины», – с такими словами к Владу Гераскевичу обратился Игорь Костюк.

«Друг! Ваш поступок, Ваша позиция и принципиальность вдохновляют. Как спортсмен, я понимаю, что значит подобная несправедливость. Вы имели полное право на то, чтобы почтить память наших соотечественников, которых убила россия. Вас лишили права на соревнования, но для миллионов украинцев вы стали настоящим героем и примером. От всей команды «Динамо» благодарим Вас и полностью поддерживаем», – добавил Виталий Буяльский.

По теме:
Нещерет помешал. Динамо планировало подписать голкипера другого клуба УПЛ
«Он мощный», Президент МОК объяснила дисквалификацию Гераскевича
ОФТЕБРО: «Получить индивидуальное золото – это огромная ценность»
Олимпийские игры 2026 Владислав Гераскевич скелетон дисквалификация чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис Игорь Костюк Виталий Буяльский российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 12 февраля 2026, 07:05 14
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2026, 19:15 3
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву

Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12.02.2026, 09:21
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Стало известно, за что на ОИ-2026 дисквалифицирован Гераскевич
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:23
Стало известно, за что на ОИ-2026 дисквалифицирован Гераскевич
Стало известно, за что на ОИ-2026 дисквалифицирован Гераскевич
Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком
Футбол | 12.02.2026, 09:17
Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком
Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovakotik
Респект!!
Ответить
+3
Популярные новости
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 81
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 15
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем