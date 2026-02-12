Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо

Сегодня Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Причиной стал отказ украинского спортсмена снять «Шлем Памяти», на котором изображены убитые россиянами отечественные спортсмены.

Футбольный клуб «Динамо» Киев отреагировал на это событие и обратился к представителю Украины на Олимпийских играх:

«Мы гордимся позицией Владислава, считаем его действия верными и справедливыми. В то время как враг продолжает массово убивать украинцев, разрушать нашу страну, у Гераскевича отобрали право почтить отечественных спортсменов.

«Динамо» с тобой, Влад!» – сообщила пресс-служба «бело-синих».

Отдельно к Владиславу Гераскевичу обратились президент «Динамо» Игорь Суркис, главный тренер Игорь Костюк и капитан команды Виталий Буяльский.

«Мы полностью поддерживаем Вашу позицию, уважаемый Владислав! Украина нуждается в международной поддержке и защите. Мы все понимаем, Влад, что Вы годами готовились к Олимпиаде, но не сможете выйти на старт из-за Вашей принципиальной позиции.

Благодаря Вам мир продолжает говорить о безжалостной войне, которую русские ведут на нашей земле. Вы заплатили за это спортивной мечтой, но для нас, украинцев, именно вы стали настоящим чемпионом и победителем. Спасибо!» – сказал Игорь Суркис.

«Больно смотреть на то, как украинцев пытаются лишить права голоса. Но благодаря таким спортсменам, как Вы, Владислав, наша страна говорит о таких важных темах на международном уровне. Вы пожертвовали главным стартом четырехлетия ради памяти убитых украинских спортсменов. Это больше, чем просто позиция, это спортивный подвиг. Весь наш тренерский штаб гордится Вашим поступком, это очень важно для Украины», – с такими словами к Владу Гераскевичу обратился Игорь Костюк.

«Друг! Ваш поступок, Ваша позиция и принципиальность вдохновляют. Как спортсмен, я понимаю, что значит подобная несправедливость. Вы имели полное право на то, чтобы почтить память наших соотечественников, которых убила россия. Вас лишили права на соревнования, но для миллионов украинцев вы стали настоящим героем и примером. От всей команды «Динамо» благодарим Вас и полностью поддерживаем», – добавил Виталий Буяльский.