Нещерет помешал. Динамо планировало подписать голкипера другого клуба УПЛ
Футбол Олег Кудрик мог оказаться в расположении «Динамо»
Киевское «Динамо» планировало арендовать украинского голкипера житомирского Полесья Олега Кудрика в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Футбол 24.
По информации источника, причиной возможного подписания стали кадровые трудности киевлян на голкиперской позиции – Нещерет пропустил значительную часть подготовки, а у Моргуна были проблемы со здоровьем.
Дополнительным фактором стала фигура нового тренера вратарей Динамо Михаила Федунова, хорошо знающего возможности Кудрика – раньше они вместе работали в Житомире.
В Полесье не возражали против временного перехода голкипера, однако возвращение Нещерета к тренировкам в общей группе поставило точку в этой истории.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
У Джона Карью уже есть опыт совместных съемок со звездами кино – Анджелиной Джоли, например…
и в Динамо пришел тренер вратарей, который его порекомендовал. уже понятна квалификация этого тренера.