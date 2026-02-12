Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нещерет помешал. Динамо планировало подписать голкипера другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 13:18
Нещерет помешал. Динамо планировало подписать голкипера другого клуба УПЛ

ФК Полесье. Олег Кудрик

Киевское «Динамо» планировало арендовать украинского голкипера житомирского Полесья Олега Кудрика в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, причиной возможного подписания стали кадровые трудности киевлян на голкиперской позиции – Нещерет пропустил значительную часть подготовки, а у Моргуна были проблемы со здоровьем.

Дополнительным фактором стала фигура нового тренера вратарей Динамо Михаила Федунова, хорошо знающего возможности Кудрика – раньше они вместе работали в Житомире.

В Полесье не возражали против временного перехода голкипера, однако возвращение Нещерета к тренировкам в общей группе поставило точку в этой истории.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Gargantua
ужас, Кудрик это дырка из дырок.  как его убрали из рамки так сразу на много меньше себе стали привозить в Полесье.
и в Динамо пришел тренер вратарей, который его порекомендовал. уже понятна квалификация этого тренера.
u6464u
Суркіса в основу , будем чемпіонами.
