Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
12 февраля 2026, 14:25 | Обновлено 12 февраля 2026, 14:30
Клуб Первой лиги подписал еще четырех новичков

«Пробой» завершает трансферную кампанию

Клуб Первой лиги подписал еще четырех новичков
ФК Пробой

Как стало известно Sport.ua, представитель Первой лиги «Пробой» оформил отношения еще с четырьмя новобранцами.

По имеющейся информации, самым известным среди них является Роман Белый – воспитанник «Карпат», ранее выступавший за «Агробизнес» и «Феникс-Мариуполь».

Андрей Фесенко прошлой осенью защищал цвета «Скалы 1911». А Руслан Ткаченко и Данило Пильганчук из молодёжного состава «Металлиста 1925» будут играть на правах аренды.

Городенковцы уже подписали семерых «зимних» новичков и, по словам главного тренера Владимира Ковалюка, намерены усилить ещё одну позицию.

18 февраля «Пробой» проведет первый в этом году спарринг – с клубом «Феникс-Мариуполь».

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Буковины» трудоустроился в другой команде Первой лиги.

Вторая лига Украины Пробой Городенка трансферы чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
