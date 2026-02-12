Вражеская атака Шахедов создала проблемы на клубной базе Черноморца

Этой ночью состоялась очередная воздушная атака страны-агрессора на Одессу, которая вызвала серьёзные проблемы для города.

Как стало известно Sport.ua, в результате попаданий «Шахедов» были обесточены объекты водопроводной системы, из-за чего без водоснабжения остались клубная база «Черноморца» в Совиньоне и футбольная школа «Черноморца» на 11-й станции Люстдорфской дороги (улица Архитекторская).

Это сказывается на процессе подготовки команды «моряков» к весенней части чемпионата. В связи с проблемами водоснабжения футболисты могут быть лишены возможности принимать душ после тренировок и контрольного матча, проводить восстановление в сауне и бассейне. Добавились хлопоты и у поваров столовой базы, которые вынуждены обеспечивать потребности в воде для приготовления пищи.

Кроме указанных объектов, без водоснабжения остались Киевский и часть Хаджибейского районов Одессы, а также прилегающие к городу поселки.

Непосредственная атака на клубную базу «Черноморца» в Совиньоне произошла почти год назад – 28 февраля 2025 года, когда вражеский дрон повредил здание жилого корпуса, футбольное поле и транспортные средства на территории.

