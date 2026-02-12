Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вражеская атака Шахедов создала проблемы на клубной базе Черноморца
Украина. Первая лига
12 февраля 2026, 14:16 | Обновлено 12 февраля 2026, 14:17
Вражеская атака Шахедов создала проблемы на клубной базе Черноморца

Враг продолжает уничтожать инфраструктуру Одессы

Вражеская атака Шахедов создала проблемы на клубной базе Черноморца
ФК Черноморец

Этой ночью состоялась очередная воздушная атака страны-агрессора на Одессу, которая вызвала серьёзные проблемы для города.

Как стало известно Sport.ua, в результате попаданий «Шахедов» были обесточены объекты водопроводной системы, из-за чего без водоснабжения остались клубная база «Черноморца» в Совиньоне и футбольная школа «Черноморца» на 11-й станции Люстдорфской дороги (улица Архитекторская).

Это сказывается на процессе подготовки команды «моряков» к весенней части чемпионата. В связи с проблемами водоснабжения футболисты могут быть лишены возможности принимать душ после тренировок и контрольного матча, проводить восстановление в сауне и бассейне. Добавились хлопоты и у поваров столовой базы, которые вынуждены обеспечивать потребности в воде для приготовления пищи.

Кроме указанных объектов, без водоснабжения остались Киевский и часть Хаджибейского районов Одессы, а также прилегающие к городу поселки.

Непосредственная атака на клубную базу «Черноморца» в Совиньоне произошла почти год назад – 28 февраля 2025 года, когда вражеский дрон повредил здание жилого корпуса, футбольное поле и транспортные средства на территории.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подпишет футболиста из «Полесья».

Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
