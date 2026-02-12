Металлист 1925 – Мольде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

12 февраля в 15:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и норвежский клуб Мольде.

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на Estadio Municipal de La Linea de la Concepcion в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, провинция Кадис.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

