Металлист 1925 – Мольде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
12 февраля в 15:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и норвежский клуб Мольде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Матч пройдет на Estadio Municipal de La Linea de la Concepcion в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, провинция Кадис.
Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
