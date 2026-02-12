Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Мольде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Металлист 1925
12.02.2026 17:00 - : -
Мольде
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 16:04 | Обновлено 12 февраля 2026, 16:06
Металлист 1925 – Мольде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

12 февраля в 15:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и норвежский клуб Мольде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на Estadio Municipal de La Linea de la Concepcion в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, провинция Кадис.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

