Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 17:42 | Обновлено 12 февраля 2026, 17:43
327
1

ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер

Илья Ухань подписал контракт с СК «Полтава»

ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер
СК Полтава. Илья Ухань

Дебютант Украинской Премьер-лиги СК Полтава официально объявил о подписании контракта с украинским защитником Ильей Уханем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем в команде», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Илья перебрался в расположение СК Полтава на правах свободного агента. О сроках и финансовых аспектах соглашения не сообщается.

В нынешнем сезоне СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вторая попытка. Украинец вернулся к аутсайдеру Казахстана
Клуб Первой лиги подписал еще четырех новичков
Вражеская атака Шахедов создала проблемы на клубной базе Черноморца
Илья Ухань Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: СК Полтава
New Zelander
Судячи з фотки хлопець дуже задоволений тим що приєднався до ФК Полтава
