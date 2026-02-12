ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер
Илья Ухань подписал контракт с СК «Полтава»
Дебютант Украинской Премьер-лиги СК Полтава официально объявил о подписании контракта с украинским защитником Ильей Уханем. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Приветствуем в команде», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Илья перебрался в расположение СК Полтава на правах свободного агента. О сроках и финансовых аспектах соглашения не сообщается.
В нынешнем сезоне СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр проведет поединок против Верховена
Томас Партей находится под залогом, однако прокуратура выдвинула новые обвинения