ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер УПЛ совершил очередной трансфер

Дебютант Украинской Премьер-лиги СК Полтава официально объявил о подписании контракта с украинским защитником Ильей Уханем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем в команде», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Илья перебрался в расположение СК Полтава на правах свободного агента. О сроках и финансовых аспектах соглашения не сообщается.

В нынешнем сезоне СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.