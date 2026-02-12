ВИДЕО. Ребров и Шевченко выбрали соперников для сборной Украины

12 февраля 2026 года в бельгийском Брюсселе проходит жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва узнает соперников в групповом турнире Дивизиона B.

Перед стартом жеребьевки главный тренер команды Сергей Ребров и президент Украинской ассоциации футбола выбрали желаемых соперников для сборной Украины.

Сергей Ребров: Израиль, Ирландия, Швеция

Андрей Шевченко: Польша, Словения, Косово