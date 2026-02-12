Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига наций
12 февраля 2026, 19:19 | Обновлено 12 февраля 2026, 19:21
ВИДЕО. Ребров и Шевченко выбрали соперников для сборной Украины

Представители Украины спрогнозировали итоги жеребьевки Лиги наций

ВИДЕО. Ребров и Шевченко выбрали соперников для сборной Украины
УАФ

12 февраля 2026 года в бельгийском Брюсселе проходит жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва узнает соперников в групповом турнире Дивизиона B.

Перед стартом жеребьевки главный тренер команды Сергей Ребров и президент Украинской ассоциации футбола выбрали желаемых соперников для сборной Украины.

Сергей Ребров: Израиль, Ирландия, Швеция

Андрей Шевченко: Польша, Словения, Косово

сборная Украины по футболу Лига наций жеребьевка Лиги наций женская сборная Швеции по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Словении по футболу сборная Израиля по футболу сборная Польши по футболу сборная Косова по футболу Андрей Шевченко Сергей Ребров
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
