Лига наций12 февраля 2026, 19:19 | Обновлено 12 февраля 2026, 19:21
ВИДЕО. Ребров и Шевченко выбрали соперников для сборной Украины
Представители Украины спрогнозировали итоги жеребьевки Лиги наций
12 февраля 2026 года в бельгийском Брюсселе проходит жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва узнает соперников в групповом турнире Дивизиона B.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом жеребьевки главный тренер команды Сергей Ребров и президент Украинской ассоциации футбола выбрали желаемых соперников для сборной Украины.
Сергей Ребров: Израиль, Ирландия, Швеция
Андрей Шевченко: Польша, Словения, Косово
