Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Арсенал
Матч 26-го тура АПЛ начнется 12 февраля в 22:00
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 26-го тура АПЛ против «Арсенала».
Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 28 матчей в составе «Брентфорда», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
Стартовые составы на матч Брентфорд – Арсенал:
Your Bees to take on Arsenal#BREARS pic.twitter.com/459U6fgH95— Brentford FC (@BrentfordFC) February 12, 2026
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘— Arsenal (@Arsenal) February 12, 2026
💪 Mosquera in at the back
🪄 Eze pulling the strings
🎯 Gyokeres leads the line
Give it everything again, Gunners ✊
🤝 Presented by @deel
