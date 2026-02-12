Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Арсенал

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 26-го тура АПЛ против «Арсенала».

Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 28 матчей в составе «Брентфорда», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Арсенал:

Your Bees to take on Arsenal#BREARS pic.twitter.com/459U6fgH95 — Brentford FC (@BrentfordFC) February 12, 2026