  4. Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Арсенал
Англия
12 февраля 2026, 21:12 | Обновлено 12 февраля 2026, 21:56
Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Арсенал

Матч 26-го тура АПЛ начнется 12 февраля в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 26-го тура АПЛ против «Арсенала».

Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 28 матчей в составе «Брентфорда», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Арсенал:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
