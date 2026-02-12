Рекорд Бергера превзойден. Чехи имеют нового лучшего бомбардира в АПЛ

Полузащитник Вест Хэм Юнайтед Томаш Соучек стал лучшим чешским бомбардиром в истории АПЛ.

Произошло это в матче 26 тура, в котором лондонцы дома сыграли вничью с Манчестер Юнайтед со счетом 1:1.

Единственным голом в составе хозяев отличился именно Соучек, для которого этот забитый мяч стал 39-м в АПЛ.

39 голов – это новый рекорд для представителей Чехии в Премьер-лиге.

Предыдущее достижение принадлежало Патрику Бергеру, в свое время забившему 38 голов в составе Ливерпуля, Портсмута и Астон Виллы.

Лучшие чешские бомбардиры в истории АПЛ

39 – Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед)

38 – Патрик Бергер (Ливерпуль, Портсмут, Астон Вилла)

28 – Милан Барош (Ливерпуль, Астон Вилла)

19 – Томаш Росицки (Арсенал)