Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рекорд Бергера превзойден. Чехи имеют нового лучшего бомбардира в АПЛ
Англия
12 февраля 2026, 11:09 | Обновлено 12 февраля 2026, 11:10
0

Рекорд Бергера превзойден. Чехи имеют нового лучшего бомбардира в АПЛ

Произошло это событие в матче Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед

Рекорд Бергера превзойден. Чехи имеют нового лучшего бомбардира в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек

Полузащитник Вест Хэм Юнайтед Томаш Соучек стал лучшим чешским бомбардиром в истории АПЛ.

Произошло это в матче 26 тура, в котором лондонцы дома сыграли вничью с Манчестер Юнайтед со счетом 1:1.

Единственным голом в составе хозяев отличился именно Соучек, для которого этот забитый мяч стал 39-м в АПЛ.

39 голов – это новый рекорд для представителей Чехии в Премьер-лиге.

Предыдущее достижение принадлежало Патрику Бергеру, в свое время забившему 38 голов в составе Ливерпуля, Портсмута и Астон Виллы.

Лучшие чешские бомбардиры в истории АПЛ

  • 39 – Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед)
  • 38 – Патрик Бергер (Ливерпуль, Портсмут, Астон Вилла)
  • 28 – Милан Барош (Ливерпуль, Астон Вилла)
  • 19 – Томаш Росицки (Арсенал)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
