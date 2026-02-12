Салах обошел Джеррарда по количеству ассистов в АПЛ
Вспомним топ-10 футболистов Премьер-лиги с наибольшим количеством результативных передач
Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах оформил свой 93-й ассист в АПЛ.
Произошло это в матче 26-го тура, в котором «красные» на выезде одолели Сандерленд со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке был забит ван Дейком после результативной передачи египтянина.
93 ассиста Салаха стали превращением достижения другой легенды Ливерпуля – Стивена Джеррарда, который в свое время отдал 92 ассиста в лиге.
Египетский нападающий догнал в данном рейтинге испанца Давида Силву (93, 7 место) и отстает теперь лишь на 1 ассист от Денниса Бергкампа (94, 6 место).
Рекордсменом АПЛ по количеству осуществленных результативных передач является валлиец Райан Гиггз, в активе которого 162 ассиста.
Отметим также, что юбилейную отметку в 100+ голевых передач в АПЛ преодолели всего 5 футболистов в истории.
Футболисты с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ
- 162 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 119 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 111 – Сеск Фабрегас (Испания)
- 103 – Уэйн Руни (Англия)
- 102 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 94 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
- 93 – Давид Силва (Испания)
- 93 – Мохамед Салах (Египет)
- 92 – Стивен Джеррард (Англия)
- 90 – Джеймс Милнер (Англия)
