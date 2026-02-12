Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 февраля 2026, 10:56 | Обновлено 12 февраля 2026, 11:01
Салах обошел Джеррарда по количеству ассистов в АПЛ

Вспомним топ-10 футболистов Премьер-лиги с наибольшим количеством результативных передач

Салах обошел Джеррарда по количеству ассистов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах оформил свой 93-й ассист в АПЛ.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором «красные» на выезде одолели Сандерленд со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит ван Дейком после результативной передачи египтянина.

93 ассиста Салаха стали превращением достижения другой легенды Ливерпуля – Стивена Джеррарда, который в свое время отдал 92 ассиста в лиге.

Египетский нападающий догнал в данном рейтинге испанца Давида Силву (93, 7 место) и отстает теперь лишь на 1 ассист от Денниса Бергкампа (94, 6 место).

Рекордсменом АПЛ по количеству осуществленных результативных передач является валлиец Райан Гиггз, в активе которого 162 ассиста.

Отметим также, что юбилейную отметку в 100+ голевых передач в АПЛ преодолели всего 5 футболистов в истории.

Футболисты с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ

  • 162 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 119 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 111 – Сеск Фабрегас (Испания)
  • 103 – Уэйн Руни (Англия)
  • 102 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 94 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
  • 93 – Давид Силва (Испания)
  • 93 – Мохамед Салах (Египет)
  • 92 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 90 – Джеймс Милнер (Англия)
