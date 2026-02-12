Салах обошел Джеррарда по количеству ассистов в АПЛ

Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах оформил свой 93-й ассист в АПЛ.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором «красные» на выезде одолели Сандерленд со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит ван Дейком после результативной передачи египтянина.

93 ассиста Салаха стали превращением достижения другой легенды Ливерпуля – Стивена Джеррарда, который в свое время отдал 92 ассиста в лиге.

Египетский нападающий догнал в данном рейтинге испанца Давида Силву (93, 7 место) и отстает теперь лишь на 1 ассист от Денниса Бергкампа (94, 6 место).

Рекордсменом АПЛ по количеству осуществленных результативных передач является валлиец Райан Гиггз, в активе которого 162 ассиста.

Отметим также, что юбилейную отметку в 100+ голевых передач в АПЛ преодолели всего 5 футболистов в истории.

Футболисты с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ